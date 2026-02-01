本日放送『徹子の部屋』SPに総勢18名の超BIGゲスト集結！50周年を祝うサプライズに黒柳徹子も大喜び

本日2月1日（日）、『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』が4時間にわたって放送される。

2026年2月に放送50周年を迎える『徹子の部屋』。

そんな前人未踏の節目を記念した超大型特番には、Snow Man・目黒蓮、笑福亭鶴瓶＆明石家さんま、浅田舞＆真央、宮沢りえ、平野レミ＆清水ミチコ＆森山良子、高嶋ちさ子＆小泉孝太郎＆藤森慎吾、寺尾聰＆高田純次＆石原良純、サンドウィッチマン、宇多田ヒカルという超VIPゲストが登場する。

◆豪華ケーキで祝福に黒柳徹子も大感激！

鶴瓶＆さんまのトークブロックでは、恒例企画「カードトーク」で大盛り上がりするのはもちろんのこと、50周年を祝う豪華ケーキセレモニーが開催される。

鶴瓶とさんまの2人からのサプライズとしてスタジオに現れたのは、黒柳徹子の偉業をたたえる超特大5段の特製ケーキ。

1976年の初回放送をはじめ、これまでの黒柳の写真が飾られているほか、黒柳が愛するパンダとバラなどで華麗にデコレーションされており、黒柳も「すごい！すごい！」と大喜びする。

さんまが「ろうそくの炎を消していただけますか？」と頼むと、黒柳は巨大ケーキのインパクトに圧倒されたのか、「これを？や〜だ〜（笑）」と戸惑いつつ、驚異の肺活量を見せて炎を吹き消し、2人をビックリさせることに。

また、鶴瓶とさんまが「♪ハッピーバースデー『徹子の部屋』50周年〜」とバースデーソングを歌うと、黒柳はちょっぴり低音な2人の歌声に「地獄か、ここは？」と奔放にツッコミを入れる。

番組では、このほかにも豪華ゲストとの珠玉トーク＆恒例のムチャブリがめじろ押し。意外な人物の意外なモノマネも登場する。