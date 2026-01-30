プレミアリーグ 25/26の第24節 ブライトンとエバートンの試合が、2月1日00:00にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。

ブライトンは三笘 薫（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）、ジョルジニオ・ルター（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはティエルノ・バリー（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、ブライトンが選手交代を行う。ジョルジニオ・ルター（FW）からヤンクバ・ミンテ（FW）に交代した。

70分、ブライトンは同時に2人を交代。ダニー・ウェルベック（FW）、マキシム・デクーパー（DF）に代わりチャランポス・コストウラス（FW）、ヨエル・フェルトマン（DF）がピッチに入る。

73分、ついに均衡が崩れる。ブライトンのヤシン・アヤリ（MF）のアシストからパスカル・グロス（MF）がゴールが生まれブライトンが先制する。

80分、エバートンは同時に3人を交代。キアナン・デューズバリーホール（MF）、ハリソン・アームストロング（MF）、イドリサ・ゲイ（MF）に代わりカルロス・アルカラス（MF）、タイラー・ディブリング（FW）、ティム・イロエグブナム（MF）がピッチに入る。

89分、エバートンは同時に2人を交代。ティエルノ・バリー（FW）、ジャラッド・ブランスウェイト（MF）に代わりベト（FW）、ネイサン・パターソン（DF）がピッチに入る。

90+6分、ブライトンが選手交代を行う。パスカル・グロス（MF）からジェイムズ・ミルナー（MF）に交代した。

その直後の90+7分エバートンが同点に追いつく。ベト（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）はフル出場した。

