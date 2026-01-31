この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

グルメYouTuberの「まさみちゃんねる」が、「【松屋】朝から白米が止まらない！新作480円“おかわり無料”でクオリティ高すぎる神コスパの朝定食！」と題した動画を公開。松屋の期間限定モーニングメニュー「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん」を実食し、480円という価格ながら味・ボリューム・アレンジの自由度すべてにおいて高い満足感が得られると絶賛した。



今回まさみちゃんが注文したのは、「北海道産鮭の粗ほぐし玉子かけごはん 半熟玉子」。価格は税込480円で、ごはん、みそ汁、鮭の粗ほぐし、半熟玉子に、選べる小鉢（ミニ牛皿、納豆、とろろ、冷奴）がつく。まさみちゃんはミニ牛皿を選択した。



まず、ごはんに鮭の粗ほぐしを円状に盛り付け、中央に半熟玉子を乗せてオリジナルの卵かけごはんを作成。一口食べると、粗めにほぐされた鮭のしっかりとした食感と旨味、そして半熟玉子のまろやかさが一体となり、ごはんの甘みを引き立てると評価した。「鮭のピンクと卵の黄色のコントラストが朝からテンションを上げてくれます」と、見た目の美しさも高く評価している。



さらに、選べる小鉢の「ミニ牛皿」をごはんの上に乗せ、ミニ牛丼として楽しむアレンジも披露。卓上のバーベキューソースや紅生姜を加えることで、濃厚でパンチの効いた味わいに変化させ、「ジャンクさが増す」と満足げな表情を見せた。一つの定食で、優しい味わいの朝ごはんから、しっかり食べ応えのある丼まで楽しめる振り幅の広さを「松屋のモーニングの自由度の高さを改めて感じた」と語った。



動画の締めくくりとして、今回の新作モーニングが、味とコストパフォーマンス、そして高いカスタマイズ性を兼ね備えていると総括。気分に合わせて味を変化させられるため、一日の活力をチャージするのに最適な朝食だと結論付けた。