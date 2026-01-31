ドラえもんの秘密道具「畑のレストラン」がどんぶりに　再受注開始

エンスカイが1月30日、アニメ映画「大長編ドラえもん のび太の日本誕生」に登場する「畑のレストラン」をモチーフにしたどんぶりについて、再受注を開始したと発表しました。販売価格は税込3300円です。

発売後、想像以上の反響が寄せられたことを受けて、再度の受注が決定したものです。

「畑のレストラン」は、作中に登場するドラえもんの秘密道具の一つです。見た目は太めの大根ですが、上部のフタを開けると中に食べ物が入っているという便利なアイテムとして描かれています。

エンスカイが企画・販売を手がけた「畑のレストラン」どんぶりも、どんぶり本体とフタに分かれた構造で、太めの大根の形状を再現しています。サイズは約幅197×高さ120×奥行147ミリ、本体重量は約0.9キログラムです。

再受注の受注期間は、1月30日10時から3月1日まで。商品は2026年5月中旬頃より、順次発送される予定です。取り扱いはエンスカイショップの公式オンラインストアで行われます。

