れいわ新選組の大石晃子共同代表（48）が31日、衆院選（2月8日投開票）公示後初めて奈良市内で街頭演説し「高市王国でいいんですか？奈良でも高市さんの知名度高いし、人気だけども、それでいいのかと考えておられる奈良県民の方もたくさんいらっしゃると思う。その方に行動を促したい」と訴えた。



【写真】似てる!?大石晃子氏がまさかの“少女マンガ”化！

れいわは、奈良県の各小選挙区に候補を擁立していない。衆院選奈良2区から立候補している高市早苗首相（64）のおひざ元に“殴り込み”をかけ、比例での支持を訴えた大石氏は「高市さんのおひざ元という奈良で、訴えるということは大いに意味がある」とボルテージを上げた。



大石氏は「高市さんは政治家になる前から一貫して、ナショナリズムというか、日本を守ろうということでやってこられた方。でも実は郵政民営化に賛成で（反対派の）刺客になったりとか、郵政民営化解散の時に構造改革も推進で、『真の責任ある財政改革』とかおっしゃるけれど、全然新自由主義と言いますか…民営化賛成であって、これのどこが国民のための積極財政なんだ？ということを奈良県民のみなさんにもぜひ知っていただいて、一緒に奈良県民のみなさんにこそ、このひっくり返す国民運動、れいわの運動に参加してほしい」と呼びかけた。



健康上の理由から、山本太郎代表（51）が参院議員を辞職。山本氏の代わりに党首討論やニュース番組に登場する大石氏は、高市首相との激論バトルがネット上で話題となっている。旧統一教会の文書に、高市首相の名前が挙がっていることを指摘し「他の野党は、残念ながら大石晃子のように追及はしていません。思いっきり高市さんにデッドボールを当てる形で『今すぐ説明しないといけない』『とんでもない。国を滅ぼすことだ』と言っているのはわいわ新選組です！」と力を込めた。



（よろず～ニュース・杉田 康人）