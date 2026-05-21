『トムとジェリー』の誕生85周年を記念し、2024年より全国各地を巡回中の展覧会「誕生85周年記念 トムとジェリー展 君が笑うと、僕も笑っちゃう」が、5月28日（木）から6月9日（火）までの間、京王百貨店 新宿店 7階大催場にて開催される。東京では初お披露目のオープニング・シアターや東京ご当地グッズに注目だ。＞＞＞トムとジェリー点販売グッズや展示イメージをチェック！（写真19点）1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・