パ・リーグＴＶは３０日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで恒例企画「ＦＡＮＳ ＭＥＥＴＵＰ監督編」をアップ。パ・リーグ６球団の監督座談会の模様を公開したが、日本ハム・新庄監督が「上沢君に帰ってきて欲しいなと思います」と発言し、ソフトバンク・小久保裕紀監督が苦笑いを浮かべて「渡せません！」と言い切るシーンがあった。

「監督の仕事は」というテーマで「選手の給料を上げること」と思いを語った新庄監督。今オフは有原の古巣復帰が決まったが「ファイターズはどんな形で出て行かれたとしても、どんな形で出したとしても、みんな最終的には連れ戻して一緒に野球やろうよって。すごく温かい球団ですよね」と力を込めた。

その話の流れで「有原君もね。だから今度は上沢君に帰ってきてほしいなという気持ちもものすごくありますよ」と新庄監督。その言葉を聞いた小久保監督は即座に「上沢は渡せんよね」と言い切り会場は爆笑に包まれた。「それされたらね…ただでさえ有原は１８０イニングあるのに」と小久保監督が語ると、満面の笑みを浮かべた新庄監督は「どう埋めんの？」と逆質問。「１軍監督になって２年連続開幕投手を任せて、２年連続最多勝のピッチャーがなぜか新庄日本ハムにいく。そういう年です。今年は」と語った。

その上で「移籍はあるかなと思っていたんですけど、日本ハムとは思わなかったんで。電話かかってきた時はビックリしました。巨人かなと思ってたんですが」とまさかの裏話も披露された。「１４勝を１人で埋めるのは無理なんで。若手投手３人くらいでなんとか埋めろという希望を持っています。ですけど上沢は渡しません！」と語ると、新庄監督は指をパチッと鳴らして満面の笑みを浮かべた。

動画では他にもパ・リーグ６球団の監督たちが興味深いトークを繰り広げていた。