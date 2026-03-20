3月19日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、「俺が語りたい以前以後 プロ野球開幕スペシャル」と題し、プロ野球における転換点について出演者が語り合った。「プロ野球は新庄剛志以前、以後で変わった」というテーマでは、元プロ野球選手ならではの裏話も飛び出し…。【映像】里崎智也が語った、もう1人の「パ・リーグを変えた」人物とは…？パネラーとして春日俊彰（オードリー）、佐々木隆史＆町