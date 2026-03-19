WBC2026が開幕する前、井端弘和への視線は決して温かくなかった。NPBでの一軍監督経験がなく、「スター頼みの采配になるのでは」という懐疑論も根強かった。それでも大会を通じて侍ジャパンが見せた戦いぶりは、結果の如何を問わず、指揮官の存在感を改めて浮かび上がらせた。「いい監督」とは何者か--野球評論家のゴジキ氏による著書『マネジメント術で読むプロ野球監督論』から一部抜粋してお届けする。プロ野球における「いい監