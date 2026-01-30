成功者にふさわしい「LM」の豪華カスタムがスゴい！

経営者などのVIP向けショーファーとして、あるいは高級志向のファミリー層から絶大な支持を集めている、レクサスの最高級ミニバン「LM」。

街中での普及が進む一方で、他とは違う個性を求めるオーナーも増えており、そうした声に応えるべく登場したのが、TOM’S（トムス）が手掛ける「レクサスLM TOM’S EDITION Golden Limited（以下、トムス エディション ゴールデン リミテッド）」です。

都内でも見かける機会が多くなったLMのオーナーに対し、さらなる特別感を与える提案が随所に盛り込まれています。

「東京オートサロン2026」に出展されたLM トムス エディション ゴールデン リミテッドは、その名のとおり、ゴールドの加飾が目を惹く上質な仕立てが特徴。3列シート6人乗りをベースとしたのは、経営者などのVIPも家族で使うシーンも少なくないからという理由だと言います。

開発の総責任者を務めたのは、同社の谷本勲社長です。谷本社長自身も一人の経営者としてLMに接する中で、都内ではLMを見かける機会が非常に多くなり、「駐車場などで自車を見失うことすらある」という現状を、身をもって感じていたといいます。

そこで、ほかのLMと差別化を図るべく、トムス エディション ゴールデン リミテッドではゴールドの配色とエアロパーツを与え、個性を際立たせました。

最大の特徴は、漆黒のボディを鮮やかに彩るゴールドの加飾にあります。フロントグリルの上部やバンパー下部のスポイラーに大胆なゴールドのラインを配することで、標準モデルとは一線を画す圧倒的な華やかさを生み出しています。

この煌びやかなアクセントはサイドビューにも貫かれており、ウィンドウ下部やドアハンドル、さらには足元のサイドスカートに至るまで、統一感のあるゴールドのラインが貫かれました。

そのこだわりはリアセクションまで徹底。テールランプの上部やバンパーの裾部分にもゴールドを配置。どの角度から見ても瞬時に「特別な一台」だと判別できる個性を確立しています。

また、アルミホイールは、中央のエンブレムがゴールドになり、ゴールデン リミテッドであることが伝わる配色としました。

なお、ゴールドが選ばれたのは、金運や幸運などの運気を呼び寄せる色という考えからとのことです。

エアロパーツに目を向けると、フロントスポイラーはトムスらしく走行性能を意識した造形が目を引きます。あえてカーボン製のスプリッターといった過激な手法を避け、純正バンパーを自然に延長させたかのようなデザインを採用することで、最高級車ならではの上品さを損なわないよう配慮されました。

さらに、フロントのガーニッシュなどのディテールはシルバーではなく、マットブラックとすることでゴールドが映える工夫が凝らされています。

タイヤサイズは前後ともに245／45R20、アルミホイールは前後ともに20 ×8.5＋40となっています。

トムス エディション ゴールデン リミテッドではインテリアにも力を入れており、エクステリアと同じくゴールドのステッチやパンチングなどが施されています。頭上（天井）のパネルは、天の川をイメージした金箔を配置。こちらも幸運を呼び寄せるという思いを具現化した仕立てとしました。

この天の川を見せるために、東京オートサロン2026では下からライティングさせる演出をおこなったそうです。

LM トムス エディション ゴールデン リミテッドは2026年6月頃の発売が予定されており、価格（販売予定）は、新車＋エクステリア＋インテリア＋フルオプションが2650万500円から、新車＋エクステリア＋インテリアが2325万円からとなっています。

車両持ち込みにも対応し、エクステリア＋インテリア＋フルオプションが1150万500円、エクステリア＋インテリアが825万円、エクステリア一式が330万円、インテリア一式が495万円となっています。

単なる移動手段を超え、オーナーの個性と運気までも引き寄せるこの一台は、まさに日々を戦う成功者にふさわしい、特別なパートナーといえるでしょう。