1月30日までに、歌手の宇多田ヒカルが自身のInstagramに、パリで参加したファッションショーの様子をアップ。自身の近影も公開し、話題となっている。

「宇多田さんは、2026年1月24日（現地時間）にパリのファッションウィークで行われた、世界的ブランド『エルメス』の2026-27年秋冬コレクションが発表されたショーに参加したようです。別の投稿ではフランス語で《エルメス、愛に満ちた素晴らしい夜と素晴らしいパーティーをありがとう》と綴り、現地の様子を複数枚の写真で伝えました」（ファッション誌ライター）

自身の近影では、黒のオーバーコートと、ロングブーツを履いた“全身ブラックコーデ”を披露。ブラウンのバッグでアクセントを付けた、クールな装いだ。

世界的なファッションブランドを着こなす凛とした姿に、コメント欄では多くの賛辞が寄せられた。

《いつの間にか。。。スーパーモデルですね》

《いつまでも美しくてカッコ良いです》

《立ち姿がかっこいいです》

彼女とエルメスの繋がりを芸能ジャーナリストはこう指摘する。

「2024年10月、『NEWSポストセブン』が宇多田さんと、新パートナーである世界的なグラフィックアーティストのYOSHIROTTEN（ヨシロットン）との交際を報じました。彼は2021年、東京・表参道のエルメスのオープン時に店舗デザインを担当。海外のラグジュアリーブランドからもラブコールが止まない存在だといいます。そんな彼との縁で今回参加したという経緯も考えられますね」

音楽活動のみならず、ファッションとの関わりも強い宇多田。パリでは、他のブランドのショーにも参加していた。

「宇多田さんは、ファッションブランド『Sacai』のショーにも参加し、《Sacaiの皆さんありがとうございました》と、英語と日本語で文章を投稿。同ブランドは宇多田さんが私服で愛用しています。宇多田さんは2022年7月、カルティエのジュエリー『トリニティ』とsacaiのデザイナー阿部千登勢さんのコラボ記念ライブにサプライズゲストとして出演したこともあります。ファッションを通じて得られたものが音楽活動にも生きているようです」（前出・芸能ジャーナリスト）

今の彼女の活動にとって、ファッションと音楽は不可分となっているようだ。