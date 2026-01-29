『呪術廻戦』コラボカフェが渋谷＆大阪で開催！ エプロン姿の描き下ろしグッズなど展開
テレビアニメ『呪術廻戦』と「Chugai Grace Cafe」のコラボカフェが、2月13日（金）〜3月29日（日）の期間、東京・渋谷モディと、大阪・なんばマルイで開催。特設サイトでは、先着受付を開始した。
【写真】キャラクターがカフェ店員に！ 描き下ろしイラスト使用のグッズ
■通販商品にも新作が登場
今回開催されるのは、描き下ろしイラストを使用した新作グッズや、キャラクターをモチーフにしたさまざまなフード＆ドリンクメニューがそろう、期間限定のコラボカフェ。
渋谷モディ店では「虎杖の「黒閃」パスタ」や「伏黒の十種影法術：玉犬「渾」パルフェ」、テイクアウト専用店の大阪店では「乙骨の呪力ソフト」や「パンダの白黒パンナコッタ」といった、バリエーション豊かなメニューが提供される。
またグッズには、カフェ店員に扮したキャラクターの「アクリルフィギュアスタンド」や「ポラショットコレクション」に加えて、通販商品の「ランチ巾着」などの新作もラインナップ。
さらに、コラボメニュー注文特典や事前WEB予約特典、グッズ購入特典が用意されるほか、カフェ利用者は抽選で展示ポスターが当たるキャンペーンに参加できるなど、充実の内容となっている。
