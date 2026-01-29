YouTube番組『日本未来会議』で、寿司職人に関する発言をし、波紋を呼んでいる実業家のホリエモンこと堀江貴文氏。この発言によって、寿司店の “出禁” を要求する声が続出している。

問題となったのは、1月24日に投稿された「2026年に来るビジネス大予想！」。政治、経済、金融などさまざまな視点から日本の未来をよりよくするための課題を、有識者のコメンテーターと討論する内容だった。

堀江氏は、2026年に注目されるビジネスとして、AIをあげ、社会インフラや人間の生き方そのものがAIに代わると主張。討論の内容が、食の話題になったのだが……。

「堀江氏は『YouTubeとかで食の技術が民主化されたんですよね。僕、10年くらい前に “寿司屋の修行10年通う奴はバカ” って言って大炎上したじゃないですか。あれって、僕は本質的なことを言っていて、バカのための仕事だったんですよ、寿司屋って』と、発言したのです。

スタジオの出演者が困惑した表情を浮かべるなか、続けて『どういうことかって言うと、ブサイク・頭悪い・家貧乏みたいな奴が行ってたんですよ、寿司屋は』と、持論を展開しました。この切り抜き動画がX上で拡散され、炎上する事態になったのです」（芸能記者）

堀江氏の「寿司屋はバカのための仕事」発言を受けて、Xでは

《全国の全ての寿司屋さん、堀江貴文を出禁にしてください》

《これ全国の鮨屋出禁だろ？差別も甚だしい》

など、堀江氏の寿司店への “出禁” を求める怒りの声があがっている。

「番組内で、堀江氏は『いま、お前10年も修行してたらバカだぞと。頭いい奴が修行とかせずに寿司屋出すようになるから、負けるよ』と、修行する職人を叱咤激励していました。

かねてから、堀江氏は店で何十年も修行するのではなく、数カ月の集中研修で寿司の技術を習得できるという “修行不要論” を唱えています。

今回の発言も、そうした意図だったのかもしれませんが、『バカのための仕事』『ブサイクな奴が行ってた』といった表現は、“職業差別” と誤解を与えかねず、違和感を覚える人がいるのも当然でしょう」（前出・芸能記者）

堀江氏は、2016年に完全会員制の高級和牛レストラン「WAGYUMAFIA（和牛マフィア）」をプロデュースし、飲食事業を展開している。その際、寿司店とコラボしたこともあった。

「2023年5月のXで、『WAGYUMAFIA』と秋田の高級寿司店がコラボし、肉と寿司をあわせたコース料理を提供することを告知していました。実業家として、寿司店の方と一緒に仕事する機会があるにもかかわらず、そうした業界で働く人に対して、蔑むような発言は控えるべきだったのかもしれません」（同）

日ごろ、堀江氏は、自分とかかわる寿司職人をどのように考えているのだろうか。