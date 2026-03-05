この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元火葬場職員の下駄華緒氏が、自身のYouTubeチャンネル「火葬場談義」で「検◯の全貌をお伝えします」と題した動画を公開。病院の外で人がお亡くなりになった際に行われる「検視」について、その知られざる実態と法治国家における重要性を解説した。

下駄氏はまず、人がお亡くなりになる場所によってその後の手続きが大きく異なると指摘する。病院でお亡くなりになった場合は、医師によって「死亡診断書」が発行される。しかし、自宅や路上など病院以外の場所でお亡くなりになった場合、死因が不明確なため、事件性の有無を調べる「検視」の対象となる。「なぜ亡くなったのかを必ず究明する必要がある」と下駄氏は述べ、これが法治国家としての義務であると説明した。

検視の大きな目的は、犯罪の見逃しを防ぐことにある。下駄氏は「犯人は大体、事故か病に見せかけようとする」という刑事の言葉を引用し、正確な死因究明が社会の安全を守るために不可欠であると強調する。この手続きは、残されたご遺族が疑われることを防ぐ意味合いも持つという。

動画では、検視の具体的な内容にも言及。必ずしも解剖に至るわけではないとしつつも、必要に応じて頭部や腹部を開き、臓器を一つひとつ取り出して重さを量るなど、徹底的な調査が行われる場合があると語った。

下駄氏は、こうした仕事に長年携わるプロフェッショナルであっても、「10年経とうが20年経とうが、慣れちゃいけない」という心構えが重要だと締めくくった。人の死と向き合う現場の緊張感と、検視という制度が持つ社会的な意義を深く考えさせられる内容となっている。

YouTubeの動画内容

01:57

検視案件となる基本的な基準
04:10

なぜ検視は必要なのか？
05:45

検視では実際、何が行われるのか
11:45

ある刑事の言葉「子供は慣れなかったな」
13:20

葬儀の仕事で「慣れちゃいけない」理由

