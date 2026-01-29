登録者20万人を抱えるユーチューバー「有病長寿ガール」さんが、腎臓がんとの闘病の末、28歳で亡くなった。

有病長寿ガールさんの交際相手は28日、ユーチューブチャンネルの投稿を通じて、「有病長寿ガールが長い闘病の末、天の星になった」と明らかにした。

続けて、「先の見えない闘病生活のなかで、何かやってみようと始めたユーチューブが、これほど多くの方々の愛を受けることになり、皆さんのあたたかい関心は有病長寿ガールにとって本当に大きな力になった」と記した。

さらに、「有病長寿ガールのチャンネルを愛してくださったすべての方に心から感謝する」とし、「もう痛みなく、安らかに休んでほしい」と故人の冥福を祈った。

1997年生まれの有病長寿ガールさんは、20代の若さで希少がんである非淡明細胞型腎細胞がんのステージ4と診断された。初回診断時には、すでにリンパ節や骨、肝臓などに転移していたと伝えられている。闘病生活でできないことが増え、その憂うつさや空しさを紛らわそうと、2022年からユーチューブに「がん患者Vlog」の動画を投稿し、視聴者から応援を受けていた。

昨年に投稿した最初の動画では、最後となる3種類目の治療薬も効果がなく、ホスピス病棟に入院したことを明らかにした。当時、体重は28.8キロまで減少し、麻薬性鎮痛剤であるモルヒネの投与を受けながらも、激しい痛みを訴えるなど、健康状態が大きく悪化している近況を伝えていた。

同年11月に投稿された動画では、「痛みがあまりにも強くなり、患者自己調節鎮痛法（PCA）の処置を受けてきたが、処置が失敗して血液や体液が漏れている」とし、「療養生活を送ることになり、家の近くの病院に移ることになった。急にとても寒くなったので、暖かくして過ごしてください。また次の動画でお会いしましょう」と語っていたが、この動画が最後の投稿となった。

訃報に接したネットユーザーたちは、「この知らせだけは絶対に聞きたくなかった」「これまでの闘病、本当にお疲れさまでした」「苦しみのない場所で、安らかにお眠りください」「あちらでは、痛みから解放され、やりたいことをなさってください」などのコメントを寄せ、故人を悼んだ。