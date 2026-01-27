テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンド強まる、ＲＳＩは過熱レベルに達する テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンド強まる、ＲＳＩは過熱レベルに達する

1.3678 現値

1.3650 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3635 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3522 一目均衡表・転換線

1.3522 一目均衡表・基準線

1.3500 10日移動平均

1.3480 21日移動平均

1.3415 200日移動平均

1.3369 100日移動平均

1.3365 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3350 一目均衡表・雲（上限）

1.3310 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3267 一目均衡表・雲（下限）



ポンドドルは、一気に１．３６００のポイントを上抜けて、１．３７００付近に上昇している。上昇トレンドが再開しているが、ややスピードが速すぎるようだ。ＲＳＩ（１４日）は７０．４と、買われ過ぎ領域の突入している。短期サポート水準の１０日線は１．３５００と約２００ポイント下方に位置しており、調整のリスクもありそうだ。毛先は、ボリンジャーバンド上限付近までの調整の動きが入るのか確認することとなりそうだ。

