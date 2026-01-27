この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「点滴が17回失敗」はなぜ起こる？血管が細いだけではない“意外な原因”とは

12人産んだ助産師HISAKOのYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「採血点滴ことごとく失敗されます。私に出来ることは？」と題した動画を公開。血管が細く、採血や点滴で何度も失敗されてしまうという視聴者の悩みに答え、その原因と対策について解説した。



動画ではまず、視聴者から寄せられた壮絶な体験談が紹介された。体調不良で入院した際には「4時間半かけて17カ所目」でようやく点滴が成功し、稽留流産の手術前や緊急帝王切開の際にも点滴のルート確保に数時間かかったという。このような経験から、視聴者は自身の血管の状態に深い不安を抱いていた。



これに対し助産師のHISAKOさんは、点滴が入りにくい原因について、単に「血管が細い」という体質だけでなく、生活習慣に起因する可能性を指摘した。「冷え性の人は血流が悪く、血管が収縮してしまう」と説明。さらに、運動不足によって筋肉量が少ないと、静脈の血液を心臓に戻すポンプ機能が弱まり、血流が滞ることで血管が見えにくくなったり、細くなったりすると解説した。



その上でHISAKOさんは、血管の状態を改善するために自分でできることとして、適度な運動と食事の見直しを挙げた。「筋肉をつけることで血流が良くなり、体温が上がって冷え性が解消されれば、血管はしなやかになり太くなってくる」と語る。具体的には、ウォーキングなどの有酸素運動や、日常生活の中でつま先立ちをするなどの簡単な筋トレ、そして筋肉の材料となるタンパク質（肉、魚、卵など）を意識的に摂取することが重要だとアドバイスした。



最後に、次回の出産に不安を抱く相談者に対し、緊急時に備えて産科医、新生児科医、麻酔科医などが24時間体制で整っている大きな病院を選ぶ方が安心だろうと助言。血管の状態は体質だけでなく、日々の生活習慣によっても改善の余地があることを示唆する内容となっている。