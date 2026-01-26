元モーニング娘。でタレントの矢口真里（43）が、25日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（月曜深夜0時40分）に出演。実家をリフォームした際の金額を明かした。

番組の企画はお金にまつわるエピソードトークをして総額10億円を目指すというもの。

霜降り明星のせいやがエロサイトを見ているときにPCが故障したトークの後に矢口は「私もエッチな動画関係で…」と便乗した。

矢口は「『エッチな動画をあなた見たでしょう』っていう電話がある日かかってきて、それで『19万円振り込め』って言われて、振り込みました」と告白した。

三四郎の小宮浩信は「（動画を）見てたの？」と聞くと、矢口は「見てない見てない」と否定し「見てないけど、『あなたの情報全部知ってます』って言われて。そのときもう芸能人だったので、新聞で『矢口真里、エッチな動画で対応してる』って出ちゃうと思って、すぐ振り込みました。それが19万円」と語った。

有吉弘行は「それ、事件以後？ 前？」と質問すると矢口は「前」と答えた。有吉は「前はね」と不倫騒動を起こす前の矢口のイメージをふまえ、納得していた。