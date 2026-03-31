タレントの矢口真里（43）が、「色んな意味できつかったwww」とつづった自撮りショットを公開した。【映像】整形疑惑が寄せられた姿や「色んな意味できつかった」自撮りこれまでにもInstagramで、たびたび自撮りショットを公開してきた矢口。2026年1月6日の投稿では、車内での動画をアップすると「整形してますか？顔違いますけど」というコメントが寄せられ、「してませんけど」と困惑した反応も見せていた。「色んな意味でき