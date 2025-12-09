現在、元人気アイドルがSNSで公開した近影がネットで注目を集めている。その元人気アイドルとは「モーニング娘。」の元リーダーで、『ミニモニ。ジャンケンぴょん!』で一世を風靡した「ミニモニ。」でもリーダーを務めていた矢口真里（42）だ。ことの発端は、10月20日に矢口のTikTokにアップされた動画だった。動画内で音楽に合わせてダンスを披露している矢口だが、その容姿は肌がツルツルでかなり若々しく、以前より輪郭もシャー