こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年1月26日は、手のひらサイズながら最大20時間再生を実現したAnker（アンカー）のポータブルスピーカー「Soundcore Select 4 Go bluetooth スピーカー」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【25%OFFクーポン & P1倍 1/29まで】Anker Soundcore Select 4 Go bluetooth スピーカー【最大20時間再生 / 5W出力 / パッシブラジエーター搭載 / IP67防塵防水規格 / ワイヤレスステレオ対応】 3,990円 （クーポン利用で25%オフ&P1倍：1月29日まで） 楽天で購入する PR PR

手のひらサイズでも妥協なし！ 最大20時間のロングバッテリーで、長時間、外にいても音楽を楽しめる！

手のひらサイズながら最大20時間再生を実現したAnker（アンカー）のポータブルスピーカー「Soundcore Select 4 Go bluetooth スピーカー」が、現在、楽天市場にてクーポン利用時で25％オフに！

本体は手のひらに収まるコンパクト設計ながら、1回の充電で最大20時間の連続再生が可能。自宅でのBGM用途はもちろん、キャンプや旅行など長時間の外出時でも、バッテリー残量を気にせずに音楽を楽しめます。

5Wフルレンジスピーカーと低音域を増強するパッシブラジエーターを搭載！ サイズ以上の音を体感できる！

5Wフルレンジスピーカー1基＋パッシブラジエーター1基を搭載し、サイズ以上の迫力あるサウンドを実現。IP67の防塵・防水性能に対応しているため、砂埃や水濡れが気になるアウトドアシーンでも安心です。

また、進化したProイコライザー機能により、Soundcoreアプリから細かな音質調整が可能。全6色のカラーバリエーションで、ライフスタイルに合わせて選ぶことができますよ。

Image/Source:楽天市場