¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¼ç¾¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î»ÄÎ±¤ò´ê¤¦¡Ö¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÁª¼ê¡£»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½DF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£25Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù
¤¬¼ç¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß31ºÐ¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ï2017Ç¯7·î¤Ë¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê2Éô¡Ë¤«¤é¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»364»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ12¥´¡¼¥ë68¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢2018¡Ý19¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ä¡¢2019¡Ý2020¥·¡¼¥º¥ó¤Èºòµ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ê¤É¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½DF¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ê¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¡£¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¾¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï¡¢¡ÖÈà¤ÏËÍ¤¿¤Á¤ÎÉû¼ç¾¤À¡£¥í¥Ü¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÂç»ö¤ÊÁª¼ê¤À¤·¡¢ËÍ¤ÏÈà¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£À®¤ê¹Ô¤¤ò¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î»ÄÎ±¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Ï¡¢28Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ººÇ½ªÀá¥«¥é¥Ð¥ÕÀï¤Ç¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏËÍ¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤È¤ÎºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤éÏÃ¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ï¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀÒ¶â¤Î¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
