「玉川さんは今日もお休みで、月曜（1月26日）には来ます」

元テレビ朝日社員の玉川徹氏が、レギュラーコメンテーターを務める『羽鳥慎一 モーニングショー』（テレビ朝日系）を1月21日の放送から3日連続で休み、心配の声が寄せられるなか、23日の番組冒頭で司会の羽鳥がこのように報告した。

玉川氏はパーソナリティとして出演している22日放送の『ラジオのタマガワ』（TOKYO FM）も休み、番組公式サイトには《お休みの玉川さんに代わって、フリーアナウンサーの吉田明世さんとお届けします!》と告知があり、アシスタントの原千晶と吉田で番組を進行した。

「羽鳥さんは番組内で、玉川さんの休みの理由について言及していませんが、23日は衆院が解散した日です。この日に玉川さんが番組を休むということは、相当な理由があったのではと、政治的な原因まで噂される事態になっています」（芸能担当記者）

1月22日、本誌がテレビ朝日に玉川氏の休みについて聞くと「コメントは出しておりません」との回答だったが、そうしたなか、1月25日には元大阪市長で弁護士の橋下徹氏も、レギュラーコメンテーターを務める『日曜報道 THE PRIME』（フジテレビ系）を欠席した。

「番組は自民党・高市早苗総裁（首相）、日本維新の会・藤田文武共同代表、中道改革連合・野田佳彦共同代表、国民民主党・玉木雄一郎代表、共産党・田村智子委員長、れいわ新選組・大石晃子共同代表、参政党・神谷宗幣代表の7党の党首が出演。それぞれが掲げる選挙公約について討論をしました。

いつもなら番組冒頭からコメントする橋下氏の姿はなく、同局の梅津弥英子アナウンサーが『橋下徹さんは、今朝はお休みです』と告げただけで、やはり理由については明らかにしませんでした」（同前）

橋下氏は2024年10月の衆議院選挙、2025年7月の参議院選挙の選挙期間中にも同番組を休んでいた。1月25日現在、橋下氏自身のSNSに休んだ理由などのコメントは掲載していない。

橋下氏不在に、Xには

《橋下徹おらんやん》

《選挙になると、橋下徹はTVに出なくなる。なぜだろう?》

《やり取り観たかったのにな…》

など、疑問の意見がポストされていた。また、情報番組でコメンテーターが相次いで欠席する事態については、

《「言論の自由」はもうないの?》

などの声まで上がっている。

「コメンテーターが番組を欠席すること自体は、それほど珍しいことではありません。しかし、玉川さんも橋下さんも、ときに政権や政治家に鋭く切り込む“辛口コメンテーター”として知られています。その2人が選挙前というタイミングで、相次いでレギュラー番組を休んだということで、注目が集まったのでしょう」（前出・芸能担当記者）

2月8日の投開票日まで、橋下氏の情報番組出演はないのだろうか。