子猫がウトウトと寝落ちしそうになっていると、隣に先住猫さんがやってきて…？優しさに満ち溢れた姿が尊すぎると注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1.2万回再生を突破し、「ユラユラ可愛い(笑)」「親子に見える～♡」「ふたりしてお目めつむってるのが尊い」「なんと優しい世界」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ウトウトと『寝落ちしそうになっていた子猫』→そばに先住猫がやって来ると…尊すぎる瞬間】

遊びたい盛りの三毛ちゃん

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、三毛柄の保護子猫の三毛ちゃんと先住猫のむぎくんが見せた心和む光景です。

投稿主さんと先住猫さんたちが見守る中、この日も部屋中を元気に駆け回っていたという三毛ちゃん。むぎくんに向かってやんのかポーズをしたり、大好きな投稿主さんに甘えたり。かと思えば突然走り出すなど、とにかくじっとしておらず、常に動いていたといいます。

ウトウトとユラユラ

そうして遊び続けた結果、三毛ちゃんは子猫らしく突然の電池切れに。まだ遊びたい気持ちの表れなのか、座ったまま目を瞑ってウトウト…。今にも寝落ちしてしまいそうなギリギリの状態で、睡魔と闘い始めたそうです。

どうにか踏ん張って耐えているものの、そのうち体が揺れ出したという三毛ちゃん。愛らしさに頬が緩みますが、気になるのはカメラに度々フレームインをしてくるむぎくんの存在です。どうやら三毛ちゃんを気にしているようで…。

優しいむぎくん

しばらく周りをウロウロした後、なんとむぎくんは三毛ちゃんのすぐ隣で香箱座り。リラックスした姿勢で優しく見守りを始めたというのです。むぎくんの優しさと微笑ましい光景に、見ているこちらまで幸せな気持ちになりますね。

同じく目を瞑って穏やかな表情を浮かべるむぎくんですが、時折少し目を開けてはしっかりと三毛ちゃんの様子を確認していたそう。心なしか三毛ちゃんも安心しているように見えます。そんな優しい見守りは、むぎくんが満足するまで続いたのでした。

投稿には「大丈夫だよって安心させてるんだろうな…さすがムギくん」「同じ顔して寝てるw可愛いなぁ」「2ショットがとっても素敵♡」「やっぱりムギ君はやさしいね♡」「むぎくんのいつものほっこり顔にも癒されます～♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、先住猫さんたちと保護猫さんたちの日々の様子が投稿されています。むぎくんと三毛ちゃんの微笑ましい姿もたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。