ChatGPT、Google Gemini、Grokなど、最近AIアプリを使用し始めたという人もいるのではないでしょうか。しかし、世界に目を向けると、日本社会にはまだまだAIが浸透していないことがわかります。それが仕事の効率、生活コスト、資産形成にまで影響を及ぼしていると話すのは、AIコンサルタントの荻原朝飛氏。今回は萩原氏の著書『ドバイの大富豪の新しい習慣 世界一やさしいAIでお金を増やす方法』（総合法令出版）より一部を抜粋・再編集し、その理由を解説します。

主婦も学生も高齢者も…ドバイではAI利用が日常化

ドバイという街をご存じでしょうか。石油産業で莫大な富を築いた国が、次に選んだ成長戦略がテクノロジー立国の方向でした。

今では世界の中でも飛び抜けた進化で「AIとテクノロジーを武器にした未来都市」へと変貌しています。行政、金融、教育、医療、交通、すべての分野でAIを最大限に活用し、人々の生活は効率化され、時間もお金も無駄なく循環しています。

役所の手続きなど、日本は窓口に並び、書類を手書きで提出することが大半ですが、ドバイでは、AIチャットボットが行政サービスを一括管理しています。ビザの更新、罰金の支払い、公共料金の管理などがスマホ一つで完結します。書類のために何時間も並ぶなんて、彼らにとっては「信じられない無駄」です。

買い物や外食の支払いも同じです。顔認証決済や無人レジが導入されており、財布を出すことはありません。日本で「レジ待ち」にイライラしている間に、彼らはすでに次の行動に時間を使っています。この小さな積み重ねが、生産性の差となり、収入や資産形成の差へと直結していくのです。

交通機関も進化しています。世界最長の無人運転鉄道、自動運転タクシー、ドローン配送など日本が「いつ導入できるのか」と議論している間に、ドバイの人々はすでにその恩恵を享受しています。

議論に時間を費やす国民と、実際に行動し活用する国民とでは、取り残されるスピードがまったく違うのです。しかも驚くのは、それが「一部の富裕層やテクノロジーオタク」だけの話ではないことです。主婦も学生も高齢者も、当たり前のようにAIを生活に取り入れています。

AIを日常的に使うドバイと日本、資産形成で大きな差

一方、日本はどうでしょうか。いまだに「AIは難しい」「自分には関係ない」と、活用どころか触ろうともしない人が大半です。その結果、仕事の効率も、生活コストも、資産形成も、確実に差がついています。

ドバイの人が「AIで浮かせたお金を旅行や投資に回している」ときに、日本の多くの人は「なぜかお金が貯まらない」と嘆いているのです。

AIを習慣として当たり前に使うか、それとも難しそうと逃げ続けるか、この選択が未来の豊かさを決定づけます。ドバイの人々にとってAIはもう「学ぶもの」ではありません。「当たり前の道具」なのです。

残念ながら、日本ではこの発想がまだ浸透していません。だからこそ、AIを使えるかどうかで、あなたの未来が二極化します。

荻原朝飛

AIコンサルタント／AIプロデューサー