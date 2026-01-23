Xiaomi最新タブレットは「4万円台なんて嘘だ」なハイスぺ。しかも早速5,000円引き
本日2026年1月23日は、1月22日発売で12.1インチディスプレイと12,000mAhバッテリーを備えたコスパ良しなXiaomi（シャオミ）の最新タブレット「POCO Pad M1」が、お得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
2.5K・120Hzの高精細ディスプレイにSnapdragonを搭載。Xiaomiの最新タブレットが発売直後で定価から10%オフに！
1月22日に新発売、12.1インチの高精細ディスプレイと12,000mAhの大容量バッテリーを備えたXiaomi（シャオミ）の最新タブレット「POCO Pad M1」が、発売直後ながらAmazonで定価から10%オフに！
没入感を高める12.1インチ・2.5K高精細ディスプレイは、10億7,000万色表示とDolby Vision対応により、映像コンテンツを鮮やかに描写。リフレッシュレートは120Hzで、スクロールや映像再生も滑らかです。
プロセッサーにはSnapdragon 7s Gen 4を搭載し、AnTuTuスコアは106万。動画視聴からゲーム、マルチタスクまで安定したパフォーマンスを発揮します。
Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーにより、最大300％音量の迫力あるサウンドも実現しています。
12,000mAhバッテリーと逆充電に対応！ モバイルバッテリーとしても使えます
POCOタブレット史上最大となる12,000mAhバッテリーを搭載し、長時間利用でも安心。加えて最大27Wの有線リバース充電に対応しているので、スマートフォンやイヤホンを充電できる点も特長です。
さらに、やはりPOCOタブレットとして初めてキーボードケースとスマートペン（別売り）も使用可能に。クリエイティブツールとしてもしっかり活躍してくれますよ。
なお、上記の表示価格は2026年1月23日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
