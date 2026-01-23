Image:mi.com

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月23日は、1月22日発売で12.1インチディスプレイと12,000mAhバッテリーを備えたコスパ良しなXiaomi（シャオミ）の最新タブレット「POCO Pad M1」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Xiaomi POCO Pad M1 タブレット 8GB+256GB 2.5K 120Hz 大型12.1インチディスプレ Dolby Atmos対応 12000mAh 大容量バッテリー リバース充電対応 Snapdragon 7s Gen 4チップ 2TBまで拡張 Wi-Fi Bluethooth 軽量 エンターテインメント会議 作業 適用 子供用にも 日本語版 ブラック 44,980円 （定価から10％オフ） Amazonで見る PR PR

2.5K・120Hzの高精細ディスプレイにSnapdragonを搭載。Xiaomiの最新タブレットが発売直後で定価から10%オフに！

1月22日に新発売、12.1インチの高精細ディスプレイと12,000mAhの大容量バッテリーを備えたXiaomi（シャオミ）の最新タブレット「POCO Pad M1」が、発売直後ながらAmazonで定価から10%オフに！

没入感を高める12.1インチ・2.5K高精細ディスプレイは、10億7,000万色表示とDolby Vision対応により、映像コンテンツを鮮やかに描写。リフレッシュレートは120Hzで、スクロールや映像再生も滑らかです。

プロセッサーにはSnapdragon 7s Gen 4を搭載し、AnTuTuスコアは106万。動画視聴からゲーム、マルチタスクまで安定したパフォーマンスを発揮します。

Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーにより、最大300％音量の迫力あるサウンドも実現しています。

12,000mAhバッテリーと逆充電に対応！ モバイルバッテリーとしても使えます

POCOタブレット史上最大となる12,000mAhバッテリーを搭載し、長時間利用でも安心。加えて最大27Wの有線リバース充電に対応しているので、スマートフォンやイヤホンを充電できる点も特長です。

さらに、やはりPOCOタブレットとして初めてキーボードケースとスマートペン（別売り）も使用可能に。クリエイティブツールとしてもしっかり活躍してくれますよ。

なお、上記の表示価格は2026年1月23日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

