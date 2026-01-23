岩井姉妹、個性あふれるドレス姿披露！「素敵」の声が殺到

プロゴルファーの岩井千怜が自身のInstagramを更新。姉妹そろってのドレス姿を披露しました。

最強ツインズのドレスコーデに「素敵」の声が殺到

岩井千怜プロは「🇺🇸」「Special Green Day」とコメントして自身のドレス姿と姉妹のツーショット写真を公開しました。

同写真はツアー初優勝者、年間タイトル受賞者および候補者を表彰する、米国女子ツアーの表彰式『ロレックスLPGAアワード』の時のもの。

この表彰式に参列できるのはツアー初優勝者、プレーヤー・オブ・ザ・イヤー（年間最優秀選手賞）やルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）ら部門の賞獲得者および候補者に限られています。

千怜プロは6月に行われた「リビエラマヤオープン」、明愛プロは8月に行われた「ポートランド・スタンダードクラシック」でともに優勝。最強ツインズは、それぞれ緑を基調としたジャケットスタイルで登場。明愛プロの腕もとにはツアー初優勝の証として贈られるロレックスも見られました。

この投稿にファンからは「最強ツインズ 活躍が楽しみすぎます」「リンクコーデ素敵」「ゴルフウェアもドレスもどっちもメッチャカッコいい」といったコメントが寄せられました。

いかがでしたか？ ぜひ岩井プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

【参考】

※chisato.iwai_101／Instagram