¡¡½°±¡Áª¡Ê£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç³ÆÅÞ¤Ï¸õÊä¼Ô¤òÂ³¡¹¤ÈÈ¯É½¤·¡¢³ÆÁªµó¶è¤Î¹½¿Þ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ï£±£¶£°¿Í°Ê¾å¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢£²£³¡¢£²£¶Æü¤ËÄÉ²Ã¸øÇ§¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¸µ¼«Ì±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¸å½Ð¤·¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Ç¡¢à¼í¤ê¾ìá¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤»²À¯ÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¸õÊä¼Ô¤òÄ¾Á°¤Ç²¼¤í¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬£²£±Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤ÏÌÜÉ¸µÄÀÊ¤ò£³£°¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÈæÎã¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÅöÁª¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¾®Áªµó¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë£±£´£³¿Í¤½¤í¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë£±£¶£°¿Í°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾®Áªµó¶è¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÈÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±¤Ï¼º¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞÉ¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸ÊÝ¼éÆ±»Î¤ÇÉ¼¤Î¿©¤¤¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë¡£°Ý¿·¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸õÊä¤¬¶¥¹ç¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¿ÀÃ«»á¤Î¸«Êý¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæÆ»¤ÏÎ©·û¡Ü¸øÌÀÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤¯¤ëÉ¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£É¬¤º¤·¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤¯¤È¼«Ì±ÅÞ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·×»»¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂè»°¶Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÊÌ¼´¤Ç¤ÎÁªµóÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Í¿ÌîÅÞÌä¤ï¤º¤Ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤È¿¿µÕ¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë·ÏµÄ°÷¤ÎÁªµó¶è¤Ë»ÉµÒ¤òÁ÷¤ê¹þ¤àà¥â¥ó¥Ï¥ó¡Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ëá¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥×¥é¥ó¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä»¼è£²¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤ÎÃÏÈ×¤Ç¤¢¤ëÄ»¼è£±¶è¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£»²À¯ÅÞ¤ÎÀ¯ºö¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆþ¤ê¤·¤¿¸µ¼«Ì±ÅÞÁÈ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÏÂÅÄÀ¯½¡¸µ»²±¡µÄ°÷¤¬µÜ¾ë£²¶è¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¥Ï¥²¡¼¡¼¡¼¥Ã¡×¤ÎËÅÄ¿¿Í³»Ò¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÏÃæÆ»¤Î»ÞÌî¹¬ÃË¸µ´±Ë¼Ä¹´±¤Îºë¶Ì£µ¶è¡¢±§ÅÔÎ´»Ë¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÏÃæÆ»¤ÎÀÐÀî¹á¿¥»á¤ÎËÌ³¤Æ»£±£±¶è¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤Î¹¶Àª¤¬ÁªµóÀï¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¡¢¼«Ì±¤äÃæÆ»¤Ï¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£