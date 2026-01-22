【拡張パック「夢幻パレード」】 1月29日10時 実装

ポケモンは、Android/iOS用カードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket（以下：ポケポケ）」において、新拡張パック「夢幻パレード」を1月29日10時に実装する。

【【公式】『ポケポケ』拡張パック「夢幻パレード」】

「夢幻パレード」は、ポケモンたちが生き生きと暮らす街を舞台にした新拡張パック。メガサーナイトやメガクチートといったメガシンカしたポケモンに加え、伝説のポケモンであるオーガポンも登場する。

また、新たなトレーナーズカードとして「スタジアム」が登場。スタジアムは自分の番に1枚バトル場に出せるカードで、場にある間に効果を発揮する。別のスタジアムが場に出るとトラッシュされるほか、同じ名前のスタジアムは場に出せない。

さらに、トレードにはメッセージ機能が追加され、「ほしいカード」だけトレードしたいか、どの言語のカードがほしいかの2項目を相手に伝えられるようになる。また、「ひとりで」のバトルに、対戦相手のデッキがランダムで決まる「ランダムバトル」が実装。その他、ゲーム内イベントも続々開催予定となっている。

(C) 2024 Pokémon. (C) 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

(C) 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。