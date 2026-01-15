Amazonにて、65V型テレビ「REGZA 65X8900L」がセール価格で販売されている。セール期間は2月4日23時59分まで。

本製品は、高画質と快適な操作性を兼ね備えた「レグザエンジンZRII」を搭載。高輝度を実現する高冷却インナープレートにより、圧倒的なコントラストと鮮やかな色調を再現する。また、明るいリビングの外光や照明の明かりによる映り込みを抑える「低反射有機パネル」を採用。映像視聴やゲームプレイへの没入感が高まり、テロップなどの文字も見やすくなる。さらに、シーンに応じて適切なコントラスト表現を実現するHDR10+規格とDolby Vision規格に加え、部屋の明るさに合わせて画質を最適化する「HDR10+ ADAPTIVE」や「Dolby Vision IQ」もサポートしており、さまざまなコンテンツでHDR高画質が楽しめる。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。