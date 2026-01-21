ÁíÅýÃÆ³¯°Æ¡¢Î©Ë¡±¡¤Ç½é¤Î¿³ºº²ñ¡¡ÍêÁíÅý¤Ï½ÐÀÊ¤»¤º¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤ÈÌ±½°ÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯°Æ¤ò½ä¤ê¡¢Î©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡ËÁ´±¡°Ñ°÷²ñ¤Ï21Æü¡¢½é¤Î¿³ºº²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£Î©Ë¡±¡¤ÏÍêÁíÅý¤Ë½ÐÀÊ¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍêÁíÅý¤Ï·ûË¡Ë¡Äî¤ÎÈ½·è¤òº¬µò¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âî±ÉÂÙ¡Ê¤¿¤¯¤¨¤¤¤¿¤¤¡Ë¹ÔÀ¯±¡Ä¹¡Ê¼óÁê¡Ë¤¬ºòÇ¯12·î¡¢Î©Ë¡±¡¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿ºâÀ¯¼ý»ÙÇÛÊ¬Ë¡¡ÊºâÀ¯¼ý»Ù²èÊ¬Ë¡¡Ë²þÀµ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡¤Î¸øÉÛ¤ËÉ¬Í×¤ÊÉû½ð¡ÊÏ¢½ð¡Ë¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÁíÅýÃÆ³¯°Æ¤¬È¯µÄ¤µ¤ì¤¿¡£4Æü´Ö¤Î¿³ºº²ñ¤äÄ°¾Ú²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢5·î19Æü¤ËÎ©Ë¡±¡±¡²ñ¡Ê¹ñ²ñËÜ²ñµÄ¡Ë¤ÇµÌ¾ÅêÉ¼¤Ë¤è¤ëÉ½·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
ÍêÁíÅý¤Ï20Æü¡¢Î©Ë¡±¡¤«¤é¤Î½ÐÀÊÍ×ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñàñ¡Ê¤«¤ó¤³¤¯¤æ¡ËÎ©Ë¡±¡Ä¹¡Ê¹ñ²ñµÄÄ¹¡Ë¤Ë½ñ´Ê¤òÁ÷ÉÕ¡£Î©Ë¡±¡¤ÏÁíÅý¤ËÄ¾ÀÜÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¸¢Íø¤òÍ¤µ¤º¡¢·ûË¡¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÁÌ³¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë·ûË¡Ë¡Äî¤ÎÈ½·è¤òµó¤²¡¢·ûÀ¯ÂÎÀ©¤ËÂ¨¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÍêÁíÅý¤Î·çÀÊ¤ò½ä¤ê¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤ÏÈóÆñ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ºÇÂçÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤ÎÐü崐萁¡Ê¤Õ¤³¤ó¤¡ËÎ©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤Ï·ûÀ¯»Ë¾å¡¢ºÇ¤â°ä´¸¤Ê°ìÆü¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£Âè2ÌîÅÞ¡¦Ì±½°ÅÞ¤Î²«¹ñ¾»¡Ê¤³¤¦¤³¤¯¤·¤ç¤¦¡ËÎ©Ë¡°Ñ°÷¤Ï¡¢Î©Ë¡±¡¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿Ë¡Î§¤Î¸øÉÛ¤ÏÁíÅý¤¬²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤·ûË¡¾å¤ÎµÁÌ³¤À¤È»ØÅ¦¡£ÍêÁíÅý¤Ï¹ñ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿Ë¡Î§¤Î¸øÉÛ¤òµñÈÝ¤·¤¿Ãæ²ÚÌ±¹ñ¡ÊÂæÏÑ¡Ë½é¤ÎÁíÅý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ó¡¢·ûÀ¯»Ë¾å¡¢¾Ã¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤±øÅÀ¤ò»Ä¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢Í¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÄÄÇÝàñ¡Ê¤Á¤ó¤Ð¤¤¤æ¡ËÎ©Ë¡°Ñ°÷¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÃÆ³¯°Æ¤Ë¤ÏÁ´¤¯ÀµÅöÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÌîÅÞ¤ÎÆ°¤¤ò¡ÖÀ¯¼£ÅªÃãÈÖ¡×¤À¤È·ÁÍÆ¡£ÌîÅÞ¤ÎÁÀ¤¤¤ÏÍêÁíÅý¤òÉî¿«¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¾×ÆÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»Ù»ý¤äÀ¯¼£ÅªÉñÂæ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
·ûË¡ÄÉ²Ã½¤Àµ¾òÊ¸¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁíÅýÃÆ³¯°Æ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Î©Ë¡°Ñ°÷Áí¿ô¡ÊÄê¿ô113¡Ë¤Î2Ê¬¤Î1°Ê¾å¤ÎÄó°Æ¡¢3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤Î·èµÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢»ÊË¡±¡ÂçË¡´±²ñµÄ¡Ê·ûË¡Ë¡Äî¡Ë¤Ç¸½Í¤ÎÂçË¡´±Áí¿ô¤Î3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤«¤Ä9¿Í¤ò²¼²ó¤é¤Ê¤¤¿ô¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
