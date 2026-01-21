この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、「もしかして馬鹿にしてませんか？サイゼリヤの独特過ぎる戦略がいかに優秀なのか徹底解説」と題した動画を公開した。



動画では、多くの人が抱く「なぜサイゼリヤはあんなに安いのか？」という素朴な疑問に対し、その裏にある徹底された経営戦略を深掘りしている。下矢氏は、サイゼリヤのPRの本質は「店と商品そのものだ」と断言する。



まず、円安や物価高の中でもサイゼリヤが3年連続で最高益を更新しているという好調な業績を紹介。その安さの秘密として、大きく2つの理由を挙げた。一つは、食材の生産から加工、販売までを自社で一貫して行う「一気通貫」の体制である。これにより中間マージンを徹底的にカットしているという。例えば、肉類は広大な土地を持つオーストラリアの自社工場で、鮮度が重要な野菜は日本もある北半球で作るなど、食材の特性に合わせた生産体制を世界規模で構築している。



二つ目の理由は、店舗オペレーションの極限までの「シンプル化」だ。下矢氏は、サイゼリヤのメニューに揚げ物がないことに言及。これは、油の管理や清掃といった複雑な作業をなくし、オペレーションを簡素化するための戦略だと解説する。また、注文方法も客が番号を記入する方式を採用することで、店員の負担軽減とミスの防止を両立させていると述べた。



こうした徹底した合理化の結果、サイゼリヤは広告やクーポンといった販促活動をほとんど行わない。下矢氏は「商品と店舗、一本足打法っていうPR」と表現し、そのユニークな存在自体が口コミを生み、結果的に最高のPRになっていると結論付けた。



