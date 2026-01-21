お笑いコンビ、フォーリンラブのバービー（41）が、20日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。「エロッ」と思った男性芸人を実名告白した。

お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃをゲストに迎え、「エロ」をテーマにトーク。バービーは、きょんちぃが日本テレビ系「有吉の壁」でユニット「京佳お嬢様と奥田執事」として共演するガクテンソク奥田修二について「実は私、奥田執事、すっごい前からエロッと思ってました」と明かした。続けて「テレビとか映っちゃダメなんじゃないかなってぐらい。『昼顔』の時の斎藤工さんぐらい、もうにじみで過ぎちゃって」と色気が隠しきれていないと力説した。

きょんちぃが「まだ奥田さんに思ったことないです。執事をやってもらいすぎて、マジで何でも教えてくれるおじさんって感じ。めっちゃ何でも知ってます」と奥田について語ると、バービーはこれに「エロ〜。博学なのエロ〜」と大笑い。奥田と10年ほど前に数回共演したことがきっかけといい、奥田も出席する番組打ち上げに参加すると「その時もうエロ〜ってなっちゃって。そこからXとかめっちゃ見てた。しゃべれもしなかったもん、恥ずかしくて」と照れ笑いした。

奥田の魅力については「清潔感ありすぎて狂気じみてるじゃない？狂気じみてるのに肉体派っていう、この全てを兼ね備えてる感じがもう、エロ〜ですよ」。当時独身で「付き合いたい〜と思って。そんなことは無理だけど、絶対」と振り返った。

バービーは「過去のことですけど」としつつ、「ホントその時はうわ〜！ってなった時期あった」と興奮が止まらない様子だった。