UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 レアル・マドリードとモナコの試合が、1月21日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、フランコ・マスタントゥオノ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはフォラリン・バロガン（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）、アンス・ファティ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。レアル・マドリードのフェデリコ・バルベルデ（MF）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

さらに26分レアル・マドリードが追加点。ビニシウス・ジュニオール（FW）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

レアル・マドリードは後半の頭から選手交代。ラウル・アセンシオ（DF）からダニ・セバリョス（MF）に交代した。

51分レアル・マドリードが追加点。ビニシウス・ジュニオール（FW）のアシストからフランコ・マスタントゥオノ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

さらに55分レアル・マドリードが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより4-0。さらにリードを広げる。

61分、モナコは同時に2人を交代。バンデルソン（DF）、アンス・ファティ（FW）に代わりカスウム・ウワタラ（DF）、ママドゥ・クリバリ（MF）がピッチに入る。

63分レアル・マドリードが追加点。アルダ・ギュレル（MF）のアシストからビニシウス・ジュニオール（FW）がゴールで5-0。5点差となる。

71分、レアル・マドリードが選手交代を行う。フランコ・マスタントゥオノ（MF）からゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）に交代した。

72分、モナコのジョーダン・テゼ（DF）がゴールを決めて5-1と4点差になる。

73分、モナコは同時に2人を交代。デニス・ザカリア（MF）、フォラリン・バロガン（FW）に代わりアラジ・バンバ（MF）、ジョージ・イレニケナ（FW）がピッチに入る。

76分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。エドゥアルド・カマビンガ（MF）、アルダ・ギュレル（MF）に代わりフランシスコ・ガルシア（DF）、ダニエル・カルバハル（DF）がピッチに入る。

80分レアル・マドリードが追加点。フェデリコ・バルベルデ（MF）のアシストからジュード・ベリンガム（MF）がゴールで6-1。5点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レアル・マドリードが6-1で勝利した。

なお、レアル・マドリードは44分にジュード・ベリンガム（MF）に、またモナコは33分にデニス・ザカリア（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-21 07:00:31 更新