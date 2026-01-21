UEFAチャンピオンズリーグ 25/26 リーグフェーズ第7節 レアル・マドリード vs モナコ 試合結果
UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 レアル・マドリードとモナコの試合が、1月21日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。
レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、フランコ・マスタントゥオノ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコはフォラリン・バロガン（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）、アンス・ファティ（FW）らが先発に名を連ねた。
試合開始早々の5分に試合が動く。レアル・マドリードのフェデリコ・バルベルデ（MF）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。
さらに26分レアル・マドリードが追加点。ビニシウス・ジュニオール（FW）のアシストからキリアン・エムバペ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。
ここで前半が終了。2-0とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。
レアル・マドリードは後半の頭から選手交代。ラウル・アセンシオ（DF）からダニ・セバリョス（MF）に交代した。
51分レアル・マドリードが追加点。ビニシウス・ジュニオール（FW）のアシストからフランコ・マスタントゥオノ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。
さらに55分レアル・マドリードが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより4-0。さらにリードを広げる。
61分、モナコは同時に2人を交代。バンデルソン（DF）、アンス・ファティ（FW）に代わりカスウム・ウワタラ（DF）、ママドゥ・クリバリ（MF）がピッチに入る。
63分レアル・マドリードが追加点。アルダ・ギュレル（MF）のアシストからビニシウス・ジュニオール（FW）がゴールで5-0。5点差となる。
71分、レアル・マドリードが選手交代を行う。フランコ・マスタントゥオノ（MF）からゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）に交代した。
72分、モナコのジョーダン・テゼ（DF）がゴールを決めて5-1と4点差になる。
73分、モナコは同時に2人を交代。デニス・ザカリア（MF）、フォラリン・バロガン（FW）に代わりアラジ・バンバ（MF）、ジョージ・イレニケナ（FW）がピッチに入る。
76分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。エドゥアルド・カマビンガ（MF）、アルダ・ギュレル（MF）に代わりフランシスコ・ガルシア（DF）、ダニエル・カルバハル（DF）がピッチに入る。
80分レアル・マドリードが追加点。フェデリコ・バルベルデ（MF）のアシストからジュード・ベリンガム（MF）がゴールで6-1。5点差となる。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レアル・マドリードが6-1で勝利した。
なお、レアル・マドリードは44分にジュード・ベリンガム（MF）に、またモナコは33分にデニス・ザカリア（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-01-21 07:00:31 更新