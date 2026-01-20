お顔アップややひみつ道具デザイン！アイアップ「ドラえもん」どっとポーチ
ユニークで工夫を凝らしたグッズを多数展開するアイアップから「ドラえもん」デザインの「どっとポーチ」3種が新たに登場。
「ドラえもん」のひみつ道具やお顔を取り入れたデザインで、楽しく便利に使えます☆
発売日：2026年1月下旬より順次
販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、全国の販売店
アイアップの便利なアイデアグッズ「どっとポーチ（.POUCH）」に、国民的キャラクター「ドラえもん」の新デザインが仲間入り。
タオルのふりしてコソッとポーチでおなじみの「どっとポーチ」に、新しい「ドラえもん」デザイン3種がラインナップされます☆
どっとポーチ BASIC「ドラえもん どこでもドア」
価格：1,540円（税込）
サイズ：約W115×H230×D15mm
スタンダードな「どっとポーチ」には、「ドラえもん」と「どこでもドア」のデザインが新登場。
お馴染みのひみつ道具「どこでもドア」が並ぶ空間に、こちらを振り向く「ドラえもん」の姿がアクセントになっています！
どっとポーチ KEEP STAND「ドラえもん ビッグライト」
価格：1,760円（税込）
サイズ：約W120×H210×D15mm
ポーチの裏面に保温・保冷効果のあるアルミシートを使った「どっとポーチ キープスタンド」
「ビッグライト」を使って、好物のどら焼きを大きくしている「ドラえもん」の姿があしらわれています☆
どっとポーチ SHORT「ドラえもん フェイス どら焼き」
価格：1,430円（税込）
サイズ：約H120×W155×D15mm
コンパクトに使えるショートタイプの「どっとポーチ」は、「ドラえもん」のお顔デザイン。
ペロリと舌を出した笑顔を全面にあしらい、ファスナー部分にはどら焼きの刺繍タグが付いています！
©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK
※画像はすべてイメージです
