ユニークで工夫を凝らしたグッズを多数展開するアイアップから「ドラえもん」デザインの「どっとポーチ」3種が新たに登場。

「ドラえもん」のひみつ道具やお顔を取り入れたデザインで、楽しく便利に使えます☆

アイアップ「ドラえもん」どっとポーチ

発売日：2026年1月下旬より順次

販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、全国の販売店

アイアップの便利なアイデアグッズ「どっとポーチ（.POUCH）」に、国民的キャラクター「ドラえもん」の新デザインが仲間入り。

タオルのふりしてコソッとポーチでおなじみの「どっとポーチ」に、新しい「ドラえもん」デザイン3種がラインナップされます☆

どっとポーチ BASIC「ドラえもん どこでもドア」

価格：1,540円（税込）

サイズ：約W115×H230×D15mm

スタンダードな「どっとポーチ」には、「ドラえもん」と「どこでもドア」のデザインが新登場。

お馴染みのひみつ道具「どこでもドア」が並ぶ空間に、こちらを振り向く「ドラえもん」の姿がアクセントになっています！

どっとポーチ KEEP STAND「ドラえもん ビッグライト」

価格：1,760円（税込）

サイズ：約W120×H210×D15mm

ポーチの裏面に保温・保冷効果のあるアルミシートを使った「どっとポーチ キープスタンド」

「ビッグライト」を使って、好物のどら焼きを大きくしている「ドラえもん」の姿があしらわれています☆

どっとポーチ SHORT「ドラえもん フェイス どら焼き」

価格：1,430円（税込）

サイズ：約H120×W155×D15mm

コンパクトに使えるショートタイプの「どっとポーチ」は、「ドラえもん」のお顔デザイン。

ペロリと舌を出した笑顔を全面にあしらい、ファスナー部分にはどら焼きの刺繍タグが付いています！

国民的キャラクター「ドラえもん」の「どっとポーチ」3種が新たに仲間入り。

アイアップの「ドラえもん」どっとポーチは、2026年1月下旬より全国で順次販売されます。

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

※画像はすべてイメージです

