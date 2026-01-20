長澤まさみのカレシ遍歴が一目瞭然…「ワイルド系男子」を狙った先にある「海外進出」とは

2026年は、始まって早々に衝撃的なニュースが飛び込んだ。女性の大物独身俳優の1人だった長澤まさみ（38歳）が、映画監督の福永壮志（たけし）氏（43歳）と結婚したことを報告したのだ。

長澤は福永氏との結婚を報告し、《お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています》などとメッセージを寄せ直筆のサインを添えた。

長澤のハートを見事にゲットした福永氏は北海道出身。'03年に渡米し、映像制作を学んだあとはニューヨークを拠点に活動中だ。長編3作目の『山女』（'22年）は『東京国際映画祭』のメインコンペティション部門や、『カルロヴィ・ヴァリ国際映画際』等に出品され、『TAMA映画賞』の最優秀新進監督賞を受賞。

また、『第76回エミー賞』で史上最多18部門、『第82回ゴールデン・グローブ賞』で4部門を受賞するなどした、米のドラマ・シリーズ『SHOGUN 将軍』では７話の監督を務めた。

「福永氏の顔写真と経歴を見た時、長澤さんの好みは変わってないなと思いました。長澤さんといえば、これまでEXILEのパフォーマー・AKIRAさん（44歳）や、俳優の伊勢谷友介さん（49歳）との交際を報じられていました。福永さんのビジュアルはAKIRAさん風のワイルド風。そして、ニューヨークの大学を卒業して海外の映画界で活躍しているあたりは、英語力に優れ東京藝術大学卒業でアーティストとしての感覚も持ち合わせている伊勢谷さんと似ています。福永さんは長澤さんにとっての元彼2人の『いいとこ取り』のような存在だったのではないでしょうか」（芸能記者）

長澤はこれまで、映画を主戦場に活躍し、主演映画などでこれまで数々の映画賞を受賞。いずれも昨年公開された『ドールハウス』ではホラー映画初主演、『おーい、応為』では時代劇映画初主演を飾っていた。

「『ドールハウス』は興行収入18.7億円を記録するヒット作となりましたが、『応為』は公開後、まったく話題にならず。長澤さんにとっては残念な結果になってしまいました」（映画業界関係者）

将来の海外進出を見込んで……

また、昨年の年間CM起用社数が発表されたが、長澤はアサヒ飲料、アサヒビール、NTT東日本、クボタなど大手10社のCMに起用されており、「ギャラは一本8000万円前後と言われているので、事務所の取り分を引いてもCMだけで4億円以上は稼いでいるはず」（広告代理店関係者）というだけに、このまま国内で活躍していればその地位は安泰だ。

ところが、『週刊文春』（文芸春秋／1月15日号）によると、昨年10月頃、長澤の事務所から関係各所に《来年の1月から9月頃までは稼働できない》旨の連絡が届いたそうで、その理由は《休養がてら海外に行くかもしれない》とのみ返答が。

福永氏は『SHOGUN』のシーズン2でも監督続投が決定しており、ちょうど、撮影がその休養期間に行われるというのだ。

「長澤さんはコツコツ英語を学んでいたそうで、関係者の間では『将来の海外進出を見据えてか』とささやかれていたそうです。そんな長澤さんが伴侶に選んだのが海外で活躍する福永氏。結婚は今後の海外進出を見据えてのものでは。その手始めとして、福永氏に帯同して海外作品の現場の雰囲気を味おうと休養を選んだのでしょう。長身でアジアンビューティーの長澤さんだけに、英語力も備えているとなれば成功への道は開かれていると思えます」（映画担当記者）

最近はなかなかなかった、大物の女性俳優の海外挑戦となりそうだ。

【こちらも読む】今田美桜の「3億円トラブル」で紅白スタッフが顔面蒼白に…！「共演NG」まで噂されてしまった「超大物タレント」

