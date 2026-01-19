仲里依紗も購入♪「寝る時に良さそう」自宅用“ドライヘッドスパ”「心地いい感じ」

仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『はじめてロフトで爆買いしたらまんまとおすすめ品を大量に買っててただの良い客で草600回以上YouTubeやっててロフトがYouTubeはじめてなのまじなんなんだ？キツネさんは店舗でやってて羨ましい』の動画をアップ。生活雑貨の専門店【ロフト】で購入したさまざまな商品を紹介してくれました！この中で、仲さんが購入した“ドライヘッドスパ”をご紹介します。

仲里依紗「むくみがすっごい取れる」マストアイテムを紹介

仲さんが、「頭を癒していいですか？」「最近ずっとさ、頭痛いって言ってるじゃん？」と、頭痛に悩まされていると話しつつ、取り出した商品がこちら。

◼︎マドロムーン

ATEX（アテックス） / マドロムーン 税込9,900円（公式サイトより）

医学博士が監修の「呼吸リズム」を搭載した、自宅でできる“ドライヘッドスパ”『マドロムーン』。

6つのエアバッグが頭全体を加圧し、さらにエアカプセルが側頭部と後頭部をググッと刺激。心地よい刺激が疲れた気分を整えてくれるアイテムです。

公式サイトによると、仕事で長時間PCやスマホを使用している方や、頭皮が硬い方、なかなか寝付けない方などにおすすめなんだとか。

◼︎仲さんは就寝時におすすめ

パッケージを眺めながら、仲さんは「“1500万台突破”つって、すごくない？」とコメント。

そして、「私よくれいちゃん（妹）に頭ギュッてしてっていうじゃん。こうやって押しつけて欲しいの」と頭の側頭部を手で押しつけて欲しいと説明しつつ「だからそれをもしかしてこれで出来るかも！と思って」と購入した理由について話していました。

そして、実際に頭に装着して試してみると「きたきたきた。すごいすごい」「心地いい感じ、すっごく。寝る時に良さそう」とリラックスした様子で教えてくれました！

■動画もチェック

動画では、こちらの商品の他にも仲さんがロフトで購入したアイテムの数々を紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね。