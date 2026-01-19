菅義偉元首相（77）が衆院選に出馬せず、政界を引退する意向を表明した。菅氏は17日、横浜市内で記者団の取材に応じ、「喜寿を迎え、後進に道を譲ることを真剣に考えた」と語った。政治家として最も印象に残っていることは新型コロナウイルス対応。菅氏は「首相として、ワクチンの1日100万回接種を国民に約束して実行に移した」と強調した。

【写真を見る】「もうほとんど反応ない」秘書に髪を整えてもらう、うつろな目をした菅義偉氏。一瞬遅れて拳を突き上げる姿

秋田県出身の菅氏は横浜市議を経て1996年の衆院選で初当選し、2006年の第1次安倍晋三内閣で総務相として初入閣した。安倍氏が返り咲いた2012年9月の自民党総裁選では、出馬を逡巡する安倍氏を説得し、第2次安倍政権誕生の立役者となった。

菅氏は第2次安倍政権で、歴代最長となる約7年8か月の間、官房長官を務めたが、菅氏が発揮した手腕について自民党関係者はこう話す。

「菅氏は2019年4月に新元号の『令和』を発表したことから『令和おじさん』とも呼ばれていますが、菅氏の印象として強く残っているのは強烈な『霞が関支配』です。菅氏は2014年に設置した内閣人事局を使い、霞が関の人事を掌握しました。

実際、菅氏は自身の意に沿わない官僚を容赦なく飛ばし、霞が関を震え上がらせていました。安倍政権には強権なイメージがありますが、安倍さんは政界のサラブレッドで育ちも良く、最後は現実的に妥協することもありました。

本当に手厳しかったのは菅氏で、役所の人事にそこまで官邸が手を突っ込むかというほど、徹底的でした」

第2次安倍政権の連続在任日数は2822日を数え、歴代最長記録となったが、安倍政権が「一強」ともいわれた強固な政権基盤を築く上で、菅氏の存在は不可欠だったといえる。

一方、安倍氏の電撃的な辞任を受けて「安倍路線」を継承した自身の政権は在職日数384日と短命に終わった。菅政権は新型コロナウイルス対応に追われ、感染者数が急増すると内閣支持率が下がるという不運なタイミングでの登板だった。

ただ、菅政権が短命に終わったのは、新型コロナの感染拡大という不運が重なったからだけではない。大手紙政治部記者は「菅政権で官房長官に就任した加藤勝信氏に菅氏ほどにらみを効かせる力はなく、菅政権は統率力を失って崩壊していきました。自民党内には、『安倍氏には菅氏がいたが、菅氏には菅義偉がいなかった』とささやく声もありました」と振り返る。

首相を辞任した後は、地元が同じ神奈川で、現在は防衛相を務める小泉進次郎氏の後ろ盾となって、政界に影響力を残そうとしていた。だが、小泉氏は2024年、2025年と2度自民党総裁選に出馬し、有力候補と目されながらいずれも失速して総裁の座を射止めることはできなかった。

後ろ盾となっていた菅氏も、小泉氏を勝たせられなかったことに伴う影響力の低下は顕著で、さらにもう1つの不安要素が菅氏に影を落とした。健康不安説だ。

「菅氏の健康状態について、病名などは公表されていないため正確なことはわかりませんが、永田町では認知症とも脳梗塞の影響とも噂されています。

街頭演説などで言葉が出てこなくなることがたびたびあり、表情はうつろで動きもヨロヨロとおぼつかなくなるなど、菅氏の体調に何か異変があったことは明らかです」（前出・政治部記者）

2024年10月、菅氏は衆院選投開票を前に、栃木で演説会に参加した。しかしその際に、おぼつかない歩き方でSP（警護官）に支えられ、演説は言葉が出ずに途切れがちとなり、さらには「頑張ろう！」のコールで拳を突き上げるタイミングが一人ずれてしまっていたことが話題になった（過去記事）。

「昨年10月の総裁選の際も、高市陣営の1人が菅氏と面会したときの印象として、『菅さんに話しても、もうほとんど反応がない』とこぼしていました。このタイミングでの政界引退は致し方ないでしょう」（同）

自民党でめっきりと少なくなった「たたき上げ」の政治家がまた1人、永田町を去る。