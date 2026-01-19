高校の元校長が明かす「いじめ認知件数のカラクリ」…全国平均の4分の1だった九州某県が「怪しまれていたワケ」

某県立高校で校長を務めた経験を持つ川田公長氏が『素人校長ばたばた日記――県庁職員、教員免許なし、いきなり異動命じられました』（三五館シンシャ）を上梓した。異動により、ある日突然校長の座に就いた県庁職員の2年間の奮闘記だ。

知られざる学校経営の裏側が描かれた本書より、「いじめ認定に悩む現場のリアル」を紹介する（本書の一部を抜粋・再編集しています。登場人物はすべて仮名）。

ある日、体育の授業前の教室での出来事だった。

1人の男子生徒が教室に忘れ物を取りに来ていたところに、体調不良を訴えて保健室で休んでいた女子生徒が戻ってきた。体育の授業を休むことになっていた女子生徒に向かって、男子生徒が「おいっ、さぼるんじゃねーよ!」と怒鳴った。女子生徒は腹を立て、そのことを担任の教諭に報告した。

「W君に突然めっちゃ強い口調で怒鳴られたんですけど。私、サボってないし、すごくむかついたんで、先生、W君を注意してくれませんか？」

いじめ防止対策推進法第2条（注1）では、いじめとは「児童等が在籍する学校において、一定の人的関係にある他の児童等が行う行為であり、心理的または物理的な影響を与え、対象となった児童が心身の苦痛を感じるもの」と定義されている。

つまり、同じクラスの男子生徒が「さぼるんじゃねーよ!」と言ったことにより、言われた側の女子生徒が精神的苦痛を感じた場合、法律上の「いじめ」に該当するのである。

たとえ軽微なものであっても報告しなければ、「隠ぺいしている」と見なされる。 担任の教諭は植野教頭に伝え、槙野教頭から「いじめ事案」として私へと報告があがってきた。

【注1】いじめ防止対策推進法

2011年の「大津いじめ自殺事件」など深刻ないじめ事案が相次いだことをきっかけとして、2013年に施行された。学校・家庭・地域 行政が一体となっていじめ対応するための基本的枠組みを定める。 この法律で定める「いじめ」の定義は社会通念上の「いじめ」よりもきわめて幅が広い。

認知件数が低すぎると…

「いじめですか。男子生徒と女子生徒の関係はどうだったのでしょうか？」

「2人はわりと親しくて、ふだんは軽口を叩き合う間柄のようです。男子生徒としては、彼女がさぼったものだと勘違いして思わず口調が強くなってしまったらしいのです」

槙野教頭の話によると、関係性のある中でのちょっとしたいざこざにすぎない気がした。ただ、こうした事案について「これくらい大丈夫」などと勝手に判断し、文部科学省へ報告をあげなければ、「もみ消し」などと見なされないとも限らない。

いじめの認知件数は年度ごとに各学校から教育委員会に、そして文部科学省に報告され、その結果が都道府県一覧となってマスコミなどに公表される。報告件数が少ないとどうなるか。いじめが少なくて素晴らしい！……と褒められることはなく、隠ぺいを疑われるのだ。

当時、九州の某県が2年連続で“最低”（注2）になり、厳しく批判されていた。このため、本県においても、いじめの発生については積極的な報告が教育委員会により奨励されていた。

学校としては再度、状況を確認したうえで、正式に「いじめ」と認定し、文部科学省へ報告する「発生件数」にカウントした。

私たちは生徒2人に対し、こうした発言でも「いじめ」に該当すること、そして文科省に報告されることを説明したうえで男子生徒に謝罪をさせた。 学校の対応が予想以上に大きくなったことに2人とも驚いていたらしい。

【注2】2年連続で“最低”

当時、児童生徒1000人あたりの「いじめ認知件数」は全国平均が40.9人だったのに対し、某県は9.7人で全国“最低”だった。

ある日、インターネットパトロール業者から私宛にメールが入った。

[令和×年×月×日、午後10時ごろ、SNS「Facebook」上にて、貴校生徒とみられるアカウントでの特定生徒に対する誹謗中傷投稿を確認しました。【投稿内容】特定生徒の動画について『デカすぎ』『巨人』「(笑)」等の記載。発信内容には侮辱的表現が含まれ、学校関係者が特定できる形での人格否定的投稿であるため、「いじめ防止対策推進法」第2条における「心理的な影響」に該当する可能性があります」

最近では珍しくなくなったが、本県教育委員会では、専門業者に依頼してインターネットパトロールを実施している。パトロール業者が「問題事案」を見つけると該当する高校の校長宛にメール連絡が入るシステムだ。私はすぐさま槙野教頭に相談し、担任教諭とともに生徒を特定した。

私もその投稿を見たが、同級生たちが公園で飛び跳ねながら戯れているもので、その中で一番長身の生徒について「デカすぎ」「巨人」などの手描き文字が添えられていた。私の目からすると、ふざけ合いながら一番高くジャンプした生徒を囃しているだけで「いじめ」のニュアンスなど微塵もない。

「これ、いじめですかね？」教頭に問う。

「一応、通告があったので対応しないといけませんし……」

われわれは投稿した生徒と、写真に出ていた生徒を呼び出し、注意・指導を行なった。 生徒たちは予期せぬ事態にびっくりしていたという。生徒の1人は「これはいつもの『いじり』です」と言ったらしい。 彼らの反応からもやはり悪ふざけにすぎないようだった。

ひとたび「いじめ」と記録されれば、学校は「対応中」として管理され、報告義務、再発防止策、教育委員会への経過報告などが生じる。そのたびに最終責任者である私は、何十回も読み返しボロボロになった「いじめ防止マニュアル」のページを繰ることになるのだった。

