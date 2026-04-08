行方不明になっている京都の小学6年の男子児童。きょうは市内全域で捜索が行われています。一方、通う小学校はきょうが始業式で、子どもたちは警察官らが見守る中、登校しました。行方不明の児童が通う京都府の南丹市立園部小学校。きょうが始業式で、新学期を迎えました。通学路では、警察官やボランティアらが登校する児童を見守りました。防犯ボランティア「全く初めてのこと。びっくりしましたね。ふだん、こういうことが起こ