子どもの小学校入学に伴い、保護者が出勤したあとに子どもの居場所が一時的になくなる「朝の小1の壁」問題。その対策として早朝に校門を開ける取り組みが各地で広がるなか、群馬県高崎市も4月から市内すべての小学校で開門時間を午前7時に前倒しする。 【画像】交渉はたった30分のみ…高崎市教職員組合と全群馬教職員組合が市教委に提出した要求書 しかし、事業の内容をめぐり、教職員や市議、退職教員らから強い批判の