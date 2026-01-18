¤Þ¤µ¤«¤Î·Ö¸÷¿§¡Ä¡ª¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶ÃØ³¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÏÌÓ¡ª¡©¡×
²Î¼ê¡¦¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Îà·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È±¤ò·Ö¸÷¥°¥ê¡¼¥ó¤ËÀ÷¤á¤¿¥í¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¤¹¤®¤ëºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¿·¥Ó¥¸¥å¤¹¤®¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾×·â¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖMy first live show of 2026¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼Ì¿¿Ãæ¤Ç¤Ï·Ö¸÷¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÈ±¤ò»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¤·¡¢¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤äÌÂºÌÊÁ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤«¤éÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£ÂçÃÀ¤ÊÈ±¿§¤ÎÊÑ²½¸å¤Ï¡¢³Ú²°¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯»Ñ¤ä¶À¤ÎÁ°¤Ç¥á¥¤¥¯¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾×·âÅª¤ÊÊÑ²½¤Ë¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSEKAI NO OWARI¡×¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎFukase¤µ¤ó¤â¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ó¤Ê¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤¤ã¡¼¡ª¡ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÏÌÓ¡ª¡©¡ª¡©¡×¡ÖÎÐÈ±¤â²Ä°¦¤¹¤®¤Ã¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê²Ä°¦¤µ¡ÖÎÐ¡ª¡©¡ª¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡ª¡ª¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£