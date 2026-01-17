この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

Googleが動画生成AI「Veo 3.1」をアップデート！4K高画質・縦長動画の生成に対応し、画像からの動画作成機能も増強！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【超強力アプデ】Googleの動画生成AI「Veo 3.1」が4K＆縦長動画対応で表現力も爆上がり！実例つき解説！」を公開した。今回のアップデートでは、Googleの動画生成AIモデル「Veo 3.1」が、4K解像度や9:16の縦長動画の生成に対応し、参照画像から動画を作成する機能が大幅に強化されたことが発表された。



今回のアップデートにおける主な強化点は3つある。一つ目は、参照画像に基づいて動画を生成する「Ingredients to Video」機能である。複数の参照画像と短い指示文（プロンプト）を組み合わせることで、世界観やキャラクターの一貫性を保った高品質な動画を作成できるようになった。動画内では、日本語のセリフを話す動画の生成例も紹介されている。

二つ目は、キャラクターや背景の一貫性の向上である。アップロードした画像のキャラクターの見た目がシーンを越えても維持される「Identity Consistency」が向上し、ストーリー性のある動画制作が容易になった。同様に背景やオブジェクトの一貫性も向上しており、複数の要素を組み合わせてまとまりのある動画を生成できる。

三つ目は、モバイル対応と高画質化である。Veoシリーズで初めて9:16の縦長動画に対応し、YouTube Shortsなどのモバイルプラットフォーム向けのコンテンツ制作が効率化された。また、最先端のアップスケーリング技術により、1080pおよび4K解像度の動画生成をサポートし、より鮮明で高品質な映像表現が可能となった。



新型Veo 3.1は、Googleが開発する複数のAIツールを通じて提供される。無料ユーザーは、映像制作AIツール「Flow」で月180クレジットの範囲内で利用可能。有料のGoogle AI ProまたはUltraユーザーであれば、AIチャット「Gemini」上で参照画像とテキストを組み合わせた動画生成ができる。さらに、開発者向けプラットフォーム「Google AI Studio」では、APIキーを発行（有料）することで、解像度や動画の長さを細かく設定して動画を生成することが可能である。