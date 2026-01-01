¡Ö¤Þ¤¿timelesz¤«¡Ä¡×ÃæµïÀµ¹à¸åÇ¤á¤Ë¾¾ÅçÁï¤ÎÇ¼ÆÀÍýÍ³¡¡Æü¥Æ¥ì¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Î¾¾ÅçÁï¤¬£²·î¤«¤é¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¾¾Åç¤À¤«¤é¤³¤½¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈÃæµïÀµ¹»á¤Î»Ê²ñ¤Ç£²£°£°£±Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºòÇ¯£±·î¤ËÃæµï»á¤¬·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¿ù¸¶ô¥¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¾¾Åç¤¬½¢¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»ö¼Â¾å¤ÎàÃæµï¤Î¸å³øá¤À¤±¤Ë¡¢¾¾Åç¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ï»¿ÈÝ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ø¤Þ¤¿£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤«¡Ù¤È·ù°´¶¤ò¼¨¤¹¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¡¢£²£²Ç¯¤ËÃæµï¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜ¤ò¤·¤¿»þ¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤¬¡Ø¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤ÎÂåÌò¤òÍê¤ó¤À¤Î¤¬£Ë£é£ó¡½£Í£ù¡½£Æ£ô£²¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤ÇÆ£¥öÃ«¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤â¾¾Åç¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤ÎÃ±ÆÈ½Ð±é¤Î·Ð¸³¤¬Ë³¤·¤¤¡£ÄáÉÓ¤Î±Ô¤¤¥È¡¼¥¯¤Ë¤¦¤Þ¤¯È¿±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤«·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤¢¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ìó£±Ç¯¤¿¤Ä¤Î¤Ç¡Ø¤½¤í¤½¤íÃ¯¤«¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÀ©ºî¿Ø¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ï»ëÄ°Î¨¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë²¼¼ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¥ã¥éÎ©¤Á¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÈò¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¾¾Åç¤Ï£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤È¤¤¤¦Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¥ã¥é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Á³¤ËÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤¸¤á¤ë´üÂÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¾Åç¤¬¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤«ÃíÌÜ¤À¡£