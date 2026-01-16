¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ùº£Ç¯60ºÐ¥Ü¥Óー¡¦¥ª¥í¥´¥ó¡¢³èÆ°¼«½Í¸¶°ø¤Ï¡Ö²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡¡¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Þ¤¯¤ê¡õÂçË½Áö
2026Ç¯¤Ç60ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ü¥Óー¡¦¥ª¥í¥´¥ó¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡ª¡¡¥í¥±Àè¤Ç¼ò¤ò°û¤ß¤Þ¤¯¤ê¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿6Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ü¥Óー¤Ï¡¢Å¹¤ÎÃæ¤Ç¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Æ¡Ä¡Ä!?
¡ÚTVer¡ÛÃÏ¸µÌ±¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥ìー¥à¡ª¡¡¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Âç²ñ¤ò¹Ó¤é¤·¤Þ¤¯¤Ã¤¿60ºÐ¼êÁ°¥Ü¥Óー¡¦¥ª¥í¥´¥ó¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î⻤¡É¤ËÂà¼£¤µ¤ì¤ë!?
¥Ü¥Óー¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼ç¤ËÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»°½Å¸©Â¿µ¤·´Â¿µ¤Ä®¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥Ü¥Óー¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÄ¶¥Õ¥êー¥À¥à¡ª¡¡½éÂÐÌÌ¤Î³ÁÇÀ²È¤Ë¡¢¡ÖÌÙ¤«¤ó¤Î¤«¡©¡×¤ÈÃ±⼑Ä¾⼊¤ËÊ¹¤¤¤ÆÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¡¢Èô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤·¤¿¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°⼤²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Òー¥ë¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¹Ó¤é¤·¡¢±¿±ÄÂ¦¤«¤é¥¯¥ìー¥à¤ò¼õ¤±¤¿¡£
°ìÉô»Ï½ª¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤Ï¡¢¼«Í³¤¹¤®¤ë¥Ü¥Óー¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Þ¤¯¤ê¡£¡ÖÂ¼¤Î¿Í¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÈÖÁÈ¤ÎÉ¾È½¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÄ®¤Î¿Í¡¢Ã¯¤â¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¸«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¾～¡ª¡×¤Ê¤É¤È¶ì¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Â¿µ¤Ä®¤Ï·Ü¾ÆÆù¤¬ÍÌ¾¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥Óー¤ÏÄ®¤ÎÍÌ¾²ñÄ¹¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ãº²Ð¾ÆÆùÅ¹¡Ö¤¤ß¤ä¡×¤Ø¡£¤½¤³¤Ç¥Ü¥Óー¤Ï¾ïÏ¢µÒ¤ÎÇ¯²¼ÃËÀ¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤¤«¡¢¤¤¤¤¤«¡£±ü¤µ¤ó¤Ï¿É¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²æËý¤·¤í¡£²¶¤Ï²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÇ¯Ä¹¼Ô¤È¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£Â³¤±¤Æ¡Ö·Ù»¡¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢³èÆ°¼«½Í¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ëÉ×ÉØ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥µ¥é¥Ã¤È¿¨¤ì¡¢¾ïÏ¢µÒ¤ÈÀéÄ»¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
·Ü¾ÆÆù¤È¤È¤â¤Ë¼ò¤¬¿Ê¤à¥Ü¥Óー¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Ûー¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤¹¤Ã¤«¤ê¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾åµ¡·ù¤Ç¡Ö¤³¤ì·ë¹½¤¯¤ë¤Í～¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤Ï²¿ÅÙ¿ô～¡©¡×¡Ö²¶¤ò¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê～¡©¡×¤ÈÅ¹°÷¤ËÍí¤ó¤À¡£
¤ä¤¬¤Æ¥Ü¥Óー¤Ï¡¢Å¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÅÏÃ¤ò¾¡¼ê¤ËÂÐ±þ¡ª¡¡¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÅÅÏÃ¸ý¤ÎÁê¼ê¤Ë¡¢¡Ö¤ªÌ»¤À¤±¤É¡¢¤¤¤ÞÅ¹Ä¹¤¬Ë»¤·¤¤¤Î¡×¡Ö¤ª¤ê¡¢¤ª¤ê¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¤ª´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ÆÀÚ¤ê¡¢Å¹°÷¤Ë¡Ö¤É¤¦¤ä¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£Ì¾Á°Ê¹¤¯¤ÎËº¤ì¤Æ¤¿¡×¤ÈÒì¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥æ¥Ëー¥¯¥¥ã¥é¡¢ÎÏ¼«Ëý¡¢¿ì¤ÃÊ§¤¤¥¥ã¥é¡¢¼«Ê¬¥¤¥¸¥ê¤Ê¤É¡¢¥Ü¥Óー¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥í¥±VTR¤Ï¡¢¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù1·î13ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥±¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¥Ü¥Óー¤ËÀéÄ»¤Ï¡¢¡Ö»£¤ì¹â¤Îµ´¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Öº£¤Î»Ò¤É¤â¤éÃÎ¤é¤ó¤«¤é¥¹¥¿ー¤Ê¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
