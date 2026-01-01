¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×145´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¥ê¥«¥ë¥ÉvsÀéÆ²¤Ï½øÈ×¤«¤éÍ½ÁÛ³°¤Î±þ½·¤ØÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·´©¡ª
¡Ú¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×145´¬¡Û 1·î16Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§594±ß
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×¤Î145´¬¤ò1·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï594±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¿¹Àî¥¸¥çー¥¸»á¤¬¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Þ¥ó¥¬¡£Á°´¬¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·´©¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡145´¬¤Ç¤ÏWBAÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶ーµé²¦ºÂÀï¤È¤·¤Æ¡¢²¦¼Ô¡¦¥ê¥«¥ë¥É¤ÈÄ©Àï¼Ô¡¦ÀéÆ²¤¬ÂÐÖµ¡£¡ÈºÇ½é¤ÏÍÍ»Ò¸«¡É¤È»×¤ï¤ì¤¿¥ê¥«¥ë¥É¤¬¤¤¤¤Ê¤ê»Å³Ý¤±¡¢½øÈ×¤«¤é¤¤ï¤É¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤Î±þ½·¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡×145´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
WBAÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶ーµé²¦ºÂÀï¡¢²¦¼Ô¥ê¥«¥ë¥ÉVS.Ä©Àï¼ÔÀéÆ²¡£¡ÈºÇ½é¤ÏÍÍ»Ò¸«¡É¤È»×¤ï¤ì¤¿¥ê¥«¥ë¥É¤ÏÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ê¤¤¤¤Ê¤ê»Å³Ý¤±¡¢ÀéÆ²¤ÎÌîÀ¤Ï´ÖÈ±Æþ¤ì¤º³ú¤ß¤Ä¤ÊÖ¤¹¡£½øÈ×¤«¤éºÝ¤É¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤Î±þ½·¡¢¥ê¥«¥ë¥É¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤ÆÁÄÊì¤ÎÆþ±¡¤È¤¤¤¦Í«Î¸¤òÊú¤¨¤ëÀéÆ²¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡©