ÇÐÍ¥¤ÎËÀî±Ù»Ê¡Ê63ºÐ¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê Åü¼Á¥¼¥í¡×¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¡£1·î16Æü18»þ°Ê¹ß¤Ë¡¢¡ÖµÙ¤à¤Ù¤¤Ï¡×ÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¡È¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÀî±é¤¸¤ë¡È¤Á¤ç¤Ã¤È´è¸Ç¤ÊÉã¡É¤È¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß±é¤¸¤ë¡È¥¤¥Þ¥É¥¤ÊÌ¼¡É¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÖºñ¤ê Åü¼Á¥¼¥í¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡ÖÅü¼Á¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ÏÌµ´Ø·¸¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁÊµá¤¹¤ëËÜCM¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²ó¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÀî¤¬¡ÖÅü¼Á¥¼¥íÂÎÁà¡×¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¡£
»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢CM¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡Ö¤ªÀµ·î¤ÏÆÃ¤Ë¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¤³¤ì¤ËËÀî¤Ï¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÀµ·î¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉáÃÊ¤è¤êÁ´Á³±¿Æ°¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÅü¼Á¥¼¥í¤Î¥Ó¡¼¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¾¯¤·¤Ï¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÂÎ·¿´ÉÍý¤Ê¤É¤ÏÉáÃÊ¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÀµ·îÌÀ¤±¤ÏÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¤ªÀµ·î¤ËÉ¬¤º¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ËÀî¤Ï¡Ö¤ª¤»¤Á¤Ï¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤¬ºî¤ë»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¼è¤ê´ó¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤ª¤»¤Á¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¿ô¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤»¤Á¤Î¿ô¤Î»Ò¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
