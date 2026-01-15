¥µ¥Ã¥«¡¼¶¯¹ë¹»¡¦Á°¶¶°é±Ñ¤Î´ÆÆÄ¤¬J3¡¦¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤ÎGM¤Ë½¢Ç¤¡ÖÂç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Á°¶¶°é±Ñ¤Î´ÆÆÄ¤¬J3·²ÇÏ¤ÎGM½¢Ç¤
¥µ¥Ã¥«¡¼J3¤Î¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï15Æü¡¢Á°¶¶°é±Ñ¹â¹»¤Î»³ÅÄ¹Ì²ð´ÆÆÄ¤¬2026Ç¯2·î1ÆüÉÕ¤ÇÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÅç¸¶¾¦¶È¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¡£Ë¡À¯Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¸å¤â2ÅÙÁíÍýÂç¿ÃÇÕÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Î1983Ç¯¤«¤éÁ°¶¶°é±Ñ¤Î¼Ò²ñ²Ê¶µ°÷¤È¥µ¥Ã¥«¡¼Éô´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢2017Ç¯¤«¤é¤ÏÆ±¹»¤Î¹»Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤¿Á°¶¶°é±Ñ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤2²ó(2009Ç¯¡¢2022Ç¯)¡¢Áª¼ê¸¢2²ó(2017Ç¯¡¢2024Ç¯)¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò¸Ø¤ë¶¯¹ë¡£ÁÏÀß¤«¤éÇÚ½Ð¤·¤¿¥×¥íÁª¼ê¤ÏÌó130¿Í¡£º£µ¨¤«¤éJ1Ì¾¸Å²°ÆâÄê¤Îµ×ÊÝÍÚÌ´Áª¼ê¡¢J2»³·ÁÆâÄê¤ÎÃÝ¥ÎÃ«Í¥²ïÁª¼ê¡¢J2º£¼£ÆâÄê¤Î¼ÆÌî²÷¿ÎÁª¼ê¤Î3¿Í¤¬¹âÂ´¥×¥í¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò¤ª°ú¤¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶µ°é¤Î¸½¾ì¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¡Ù¡ØÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡Ù¡Ø¤½¤ÎÀè¤Ë¾¡Íø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤ê°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£