NISA¤Ë¡Ö·î3Ëü±ßÅê»ñ¡×¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¾¯³Û¤Ç¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡É¤Ç¤¹¤«¡© ½é¿´¼Ô¤Ê¤é¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò³ÎÇ§
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤ÎNISA¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤Îµ¡Ç½¤ò¤ª¤µ¤é¤¤
¿·NISA¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Åê»ñ¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤¬¡ÖÌµ´ü¸Â¤ÇÈó²ÝÀÇ¡ÊÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢³ô¼°Åê»ñ¤Ê¤É¤«¤éÆÀ¤¿Íø±×¤Ë¤Ï¹ç·×Ìó20¡ó¤Î½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·NISA¤Ë¤Ï¡¢2¼ïÎà¤ÎÅê»ñÏÈ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ÈÇ¯´ÖÅê»ñ¸ÂÅÙ³Û¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ
¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ëè·îÄê´üÅª¤Ê¶â³Û¤òÅê»ñ¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñ¡×¤Ë¤·¤«»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤â¡¢¶âÍ»Ä£¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡ÖÄ¹´ü¡¦ÀÑÎ©¡¦Ê¬»¶¡×¤ËÅ¬¤·¤¿Åê»ñ¿®Â÷¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®Â÷Êó½·¤Ê¤É¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Åê»ñ¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Ç¯´Ö¤ÎÅê»ñ³Û¾å¸Â¡§120Ëü±ß¡Ê·î10Ëü±ß¡Ë
Çã¤¨¤ë¾¦ÉÊ¡§Á´À¤³¦³ô¼°¡Ê¥ª¥ë¥«¥ó¡Ë¡¢S&P500¤Ê¤É¡¢Ä¹´üÊ¬»¶Åê»ñ¤ËÅ¬¤·¤¿Åê»ñ¿®Â÷
2. À®Ä¹Åê»ñÏÈ
¸ÄÊÌ³ô¡Ê¹ñÆâ¤Î¾å¾ì³ô¼°¡¢³¤³°³ô¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¡Ë¤ä¡¢¾¯¤·¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤Åê»ñ¿®Â÷¤âÇã¤¨¤Æ¡¢¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÅê»ñ¾¦ÉÊÁª¤Ó¤ÎÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤ä¤ä¾åµé¼Ô¸þ¤±¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ÈÆ±¤¸Åê»ñ¿®Â÷¤òÇã¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ç¯´Ö¤ÎÅê»ñ³Û¾å¸Â¡§240Ëü±ß¡Ê·î20Ëü±ß¡Ë
Çã¤¨¤ë¤â¤Î¡§ ¸ÄÊÌ³ô¡¢ETF¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Ê¤ÉÉý¹¤¤
¤³¤Î2¤Ä¤ÎÏÈ¤Ï¡ÖÊ»ÍÑ²ÄÇ½¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÊ»ÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é2¤Ä¤ÎÏÈ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö360Ëü±ß¡×¤¬¿·NISA¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯´ÖÅê»ñ³Û¤Î¸ÂÅÙ¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò5Ç¯´Ö·«¤êÊÖ¤·¤¿¡Ö1800Ëü±ß¡×¤¬¡¢¹ñÌ±°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¿·NISAÍøÍÑ¸ÂÅÙ³Û¤Ç¤¹¡£¼ÁÎÌ¤È¤â¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¹ñÌ±¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÏÈ¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö·î3Ëü±ßÅê»ñ¡×¤Ê¤é¤Ð¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤Ç½½Ê¬¡£¤¿¤À¤·¡¢Åê»ñ¾¦ÉÊ¤ËÃí°Õ¡£
·î¤Ë3Ëü±ß¤ÎÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ç¯´Ö¤ÎÅê»ñ³Û¤Ï¹ç·×36Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤Î¸ÂÅÙ³Û¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ¯´Ö120Ëü±ß¡×¤Ë½½Ê¬¼ý¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ»ÈÍÑÏÈ¤òÊ¬³ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñ¤òÂ³¤±¤¿¶â³Û¤¬¡ÖÈó²ÝÀÇÅê»ñÏÈ¡×¤ÎÀ¸³¶¸ÂÅÙ¤È¤Ê¤ë1800Ëü±ß¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ëè·î3Ëü±ß¤ÎÄê´üÅª¤ÊÀÑÎ©Åê»ñ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡Ö¸ÄÊÌ³ô¡×¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢À©ÅÙ¾å¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤Ï·ø¼Â¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò¤«¤±¤¿Åê»ñ¾¦ÉÊ¡ÊËÜÍè¤Î»Ø¿ô¤ÎÃÍÆ°¤¤Î¿ôÇÜ¡¢»ñ»º³Û¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿ー¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤¬Åê»ñ¤ò¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤Ï¶âÍ»Ä£¤¬¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢É®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·µ¬¤Ë¡Ö·î3Ëü±ß¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¡×¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤¨¤Æ¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿ー¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¡¢¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë°ÂÁ´»Ö¸þ¤Ê¾¦ÉÊ¤«¤éÅê»ñ¥Ç¥Ó¥åー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¿·NISA¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ï·î10Ëü±ß¡¢Ç¯´Ö120Ëü±ß¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
·î3Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ç·×Åê»ñ¶â³Û¤¬¡ÖÈó²ÝÀÇÅê»ñÏÈ¡×¤ÎÀ¸³¶¸ÂÅÙ³Û1800Ëü±ß¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñ¡×¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÑÎ©Åê»ñ¤ÈÊÌ¤Ë¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ê¥¿ー¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¶âÍ»Ä£ NISA¤òÍøÍÑ¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø
¼¹É®¼Ô : »³ÅÄ·½Í¤
FP2µé¡¦AFP¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È