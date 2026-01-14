Snow Manの渡辺翔太と東京03の飯塚悟志がハワイの船上でアロハポーズをするオフショットが、TBS系『バタバタ買い物バケーション』公式Xで公開された。今回で第4弾となる番組は、1月17日19時から放送される。

【写真】渡辺翔太がハワイの青い空と海を背にキラッキラ笑顔でアロハポーズなど①～④

■インスタショットを撮影中のサンセット動画も公開

「船でのお二人。2日間ずっと晴れていたのでやりたいこと全てできました」と添えられたオフショットでは、晴れた青い空と海を背景に、船に乗った渡辺と飯塚が肩を寄せ合い、キラッキラに輝く笑顔でアロハポーズしている。

ファンからの「しょっぴーの笑顔が素敵すぎる」「海が似合うイケメン」「おふたりともいい表情」「めちゃめちゃうれしそう」「ポーズかわいい」といったコメントのほか、このポストをリポストした飯塚は「しょっぴーとのあの時間最高だった！！」と感激のひと言。

また番組公式Xでは、「渡辺さんは念願の初ハワイだそうです！ハワイの絶景スポットで素敵な写真を撮影していました」と添えてオフムービーも公開。

太陽が沈む直前の海をバックに、グリーンのアロハシャツ＆短パンのセットアップにサンダルというリゾートルックで、両手でアロハポーズを見せる動画になっている。

なお、白Tシャツに黒のハーフパンツ、ライフジャケットと同じ格好で撮影されたオフショットが渡辺のInstagram投稿3枚目で公開されているため「インスタの写真はこのときに撮ったのかな？」というファンのコメントも届いている。

『バタバタ買い物バケーション』は、人気芸能人たちが少ない時間のなかでハワイを訪れ、“欲しいモノ”を買い、“やりたいこと”を詰め込んだ束の間のバケーションを堪能する“超バタバタ”な旅行番組。第4弾となる今回も、1泊26時間というタイトすぎるスケジュールで訪れたハワイの“バタバタ旅”を届ける。

MCはハワイ通でお馴染みの設楽統（バナナマン）。設楽とともに今回の“バタバタ旅”に参加するのは、渡辺、飯塚、そして鈴木亮平、川口春奈。本番組に初参加となるゲスト4名が“ハワイでやりたいこと”を叶えるべく、超タイトなスケジュールで様々なスポットを巡る。

■晴天のハワイの海を楽しむ渡辺＆飯塚

■「しょっぴーとのあの時間最高だった！！」（飯塚）

■絶景スポットで写真撮影中の動画

■インスタにアップされた絶景バックのリゾートルックショット